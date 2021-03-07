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Facebook заблокировал основанную на пресс-релизе ФСБ публикацию «Ведомостей»

Ведомости

Facebook заблокировал публикацию «Ведомостей» о задержании в Воронеже сторонников украинских националистов после того, как привлеченные соцсетью фактчекеры украинского портала посчитали эту информацию недостоверной.

Текст был написан 18 февраля на основе сообщения пресс-службы ФСБ, заявившей, что сотрудникам ФСБ, СК и МВД удалось пресечь «деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств».

Эксперты портала Stopfake, которых Facebook привлек для проверки достоверности этой информации, заявили, что задержанные являются членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют. Stopfake также утверждает, что российский следователь, занимающийся этим делом, рассказал в интервью фактчекерам, что не давал СМИ комментариев о причастности задержанных к украинской группировке, однако отказался подтвердить или опровергнуть эти данные, сославшись на тайну следствия.

В сообщении СК от 18 февраля говорилось о задержании трех жителей Воронежа по делу, возбужденному по п. «в» ч.2 ст. 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, организованной группой).

«Ведомости» настаивают на корректном изложении информации, представленной в официальном релизе ФСБ, который фактчекеры проигнорировали, и обращают внимание на то, что в нем речь шла о задержании не украинских националистов, а их сторонников. Редакция обратится в администрацию Facebook с требованием провести дополнительную проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных