Facebook заблокировал основанную на пресс-релизе ФСБ публикацию «Ведомостей»
Facebook заблокировал публикацию «Ведомостей» о задержании в Воронеже сторонников украинских националистов после того, как привлеченные соцсетью фактчекеры украинского портала посчитали эту информацию недостоверной.
Текст был написан 18 февраля на основе сообщения пресс-службы ФСБ, заявившей, что сотрудникам ФСБ, СК и МВД удалось пресечь «деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств».
Эксперты портала Stopfake, которых Facebook привлек для проверки достоверности этой информации, заявили, что задержанные являются членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют. Stopfake также утверждает, что российский следователь, занимающийся этим делом, рассказал в интервью фактчекерам, что не давал СМИ комментариев о причастности задержанных к украинской группировке, однако отказался подтвердить или опровергнуть эти данные, сославшись на тайну следствия.
В сообщении СК от 18 февраля говорилось о задержании трех жителей Воронежа по делу, возбужденному по п. «в» ч.2 ст. 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, организованной группой).
«Ведомости» настаивают на корректном изложении информации, представленной в официальном релизе ФСБ, который фактчекеры проигнорировали, и обращают внимание на то, что в нем речь шла о задержании не украинских националистов, а их сторонников. Редакция обратится в администрацию Facebook с требованием провести дополнительную проверку.