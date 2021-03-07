Facebook заблокировал основанную на пресс-релизе ФСБ публикацию «Ведомостей»

Эксперты портала Stopfake, которых Facebook привлек для проверки достоверности этой информации, заявили, что задержанные являются членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют. Stopfake также утверждает, что российский следователь, занимающийся этим делом, рассказал в интервью фактчекерам, что не давал СМИ комментариев о причастности задержанных к украинской группировке, однако отказался подтвердить или опровергнуть эти данные, сославшись на тайну следствия.