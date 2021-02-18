ФСБ заявила о задержании сторонников «украинских неонацистов» в Воронеже
В Воронеже ФСБ при содействии МВД задержала группу сторонников украинской неонацистской молодежной организации «МКУ» и пресекла ее деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.
«Пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ», причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений», — сообщили в ведомстве.
В ФСБ уточнили, что изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие, а также «средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях». В гараже одного из задержанных найден предмет, похожий на миномет времен Великой Отечественной войны. Сейчас он отправлен на взрывотехническую экспертизу.
Сейчас в отношении сторонников неонацистской организации начаты уголовные дела по ст. 282 УК РФ (экстремизм), в частности, по составам о возбуждении ненависти либо вражды, публичных призывов к экстремизму, а также по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия), говорится в сообщении Следственного комитета по Воронежской области.
В СК пояснили, что задержаны три местных жителя в возрасте 18, 19 и 33 лет. По данным следствия, в январе 2020 г. один из подозреваемых, 19-летний молодой человек, создал преступную группу «для осуществления деятельности, направленной на возбуждение национальной розни, ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности». Он изготовил трафарет надписи с «текстом экстремистского характера» и затем разместил его на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа.
В июле 2020 г. еще одним предполагаемым участником экстремистской группы, 26-летним мужчиной, был избит с применением предметов, используемых в качестве оружия, 19-летний молодой человек. Его национальность не указана. СК направил в суд ходатайство об аресте задержанных подозреваемых. Расследование дела продолжается.