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ФСБ заявила о задержании сторонников «украинских неонацистов» в Воронеже

Ведомости

В Воронеже ФСБ при содействии МВД задержала группу сторонников украинской неонацистской молодежной организации «МКУ» и пресекла ее деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ», причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений», — сообщили в ведомстве.

В ФСБ уточнили, что изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие, а также «средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях». В гараже одного из задержанных найден предмет, похожий на миномет времен Великой Отечественной войны. Сейчас он отправлен на взрывотехническую экспертизу.

Сейчас в отношении сторонников неонацистской организации начаты уголовные дела по ст. 282 УК РФ (экстремизм), в частности, по составам о возбуждении ненависти либо вражды, публичных призывов к экстремизму, а также по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия), говорится в сообщении Следственного комитета по Воронежской области.

В СК пояснили, что задержаны три местных жителя в возрасте 18, 19 и 33 лет. По данным следствия, в январе 2020 г. один из подозреваемых, 19-летний молодой человек, создал преступную группу «для осуществления деятельности, направленной на возбуждение национальной розни, ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности». Он изготовил трафарет надписи с «текстом экстремистского характера» и затем разместил его на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа.

В июле 2020 г. еще одним предполагаемым участником экстремистской группы, 26-летним мужчиной, был избит с применением предметов, используемых в качестве оружия, 19-летний молодой человек. Его национальность не указана. СК направил в суд ходатайство об аресте задержанных подозреваемых. Расследование дела продолжается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных