ФСБ заявила о задержании сторонников «украинских неонацистов» в Воронеже

В СК пояснили, что задержаны три местных жителя в возрасте 18, 19 и 33 лет. По данным следствия, в январе 2020 г. один из подозреваемых, 19-летний молодой человек, создал преступную группу «для осуществления деятельности, направленной на возбуждение национальной розни, ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности». Он изготовил трафарет надписи с «текстом экстремистского характера» и затем разместил его на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа.