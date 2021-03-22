«Газпром-медиа» стал совладельцем «Витрина ТВ»

Медиахолдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) 19 марта вошел в состав учредителей платформы «Витрина ТВ», следует из данных ЕГРЮЛ. Холдингу перешла доля в ООО в размере 25%, которая раньше принадлежала АО «СТС Медиа». Свои доли в компании сохранили АО «Национальная медиа группа» (НМГ), АО «ТРК-1» (принадлежит холдингу ВГТРК) и АО «Библиотека прав Первого канала». Представители НМГ и ГПМ подтвердили «Ведомостям» информацию о сделке, ее условия они не раскрыли.