«Газпром-медиа» стал совладельцем «Витрина ТВ»
Медиахолдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) 19 марта вошел в состав учредителей платформы «Витрина ТВ», следует из данных ЕГРЮЛ. Холдингу перешла доля в ООО в размере 25%, которая раньше принадлежала АО «СТС Медиа». Свои доли в компании сохранили АО «Национальная медиа группа» (НМГ), АО «ТРК-1» (принадлежит холдингу ВГТРК) и АО «Библиотека прав Первого канала». Представители НМГ и ГПМ подтвердили «Ведомостям» информацию о сделке, ее условия они не раскрыли.
«Платформа "Витрина ТВ" как единое индустриальное решение является экономически эффективным и отвечающим задаче по обеспечению качественного доступа к эфирным каналам в цифровой среде и борьбе с пиратством», — заявил «Ведомостям» представитель ГПМ.
Платформа «Витрина ТВ» учреждена крупнейшими российскими медиахолдингами в 2018 г. для стандартизации вещания эфирных телеканалов в интернете, борьбы с пиратством и работы с ОТТ-операторами. Полностью или частично решения «Витрины ТВ» сейчас интегрировали более 140 площадок. Количество телеканалов, подключенных к «Витрине ТВ», – 26.