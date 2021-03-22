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«Газпром-медиа» стал совладельцем «Витрина ТВ»

Ведомости

Медиахолдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) 19 марта вошел в состав учредителей платформы «Витрина ТВ», следует из данных ЕГРЮЛ. Холдингу перешла доля в ООО в размере 25%, которая раньше принадлежала АО «СТС Медиа». Свои доли в компании сохранили АО «Национальная медиа группа» (НМГ), АО «ТРК-1» (принадлежит холдингу ВГТРК) и АО «Библиотека прав Первого канала». Представители НМГ и ГПМ подтвердили «Ведомостям» информацию о сделке, ее условия они не раскрыли.

«Платформа "Витрина ТВ" как единое индустриальное решение является экономически эффективным и отвечающим задаче по обеспечению качественного доступа к эфирным каналам в цифровой среде и борьбе с пиратством», — заявил «Ведомостям» представитель ГПМ.

Платформа «Витрина ТВ» учреждена крупнейшими российскими медиахолдингами в 2018 г. для стандартизации вещания эфирных телеканалов в интернете, борьбы с пиратством и работы с ОТТ-операторами. Полностью или частично решения «Витрины ТВ» сейчас интегрировали более 140 площадок. Количество телеканалов, подключенных к «Витрине ТВ», – 26.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных