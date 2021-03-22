«Триколор» возобновил вещание телеканалов «Газпром-медиа»
«Триколор» возобновил вещание спортивных и других каналов, распространяемых компанией «Ред Медиа» (входит в «Газпром-медиа»), говорится в сообщении компании. Вещание возобновилось в период с 20 по 22 марта 2021 г. Представитель «Газпром-медиа» подтвердил, что между «Триколором» и «Ред Медиа» достигнуты договоренности, которые «в ближайшее время будут формализованы». Ранее «Газпром-медиа» объявил о расторжении соглашения с оператором цифровой среды, объяснив, что оно произошло в ходе обсуждения условий по его продлению.
В составе «Триколора» продолжат вещание футбольные телеканалы семейства «Матч!», сообщил оператор. У клиентов сохранится возможность просмотра «КХЛ HD» и другого спортивного, тематического и киноконтента телеканалов «Ред Медиа». Спутниковые и онлайн-клиенты «Триколора» могли смотреть каналы из пакетов «Матч премьер» и «Матч! Футбол» без дополнительной платы до 20 апреля 2021 г. в рамках подписки на основную услугу. После этого возобновилась платная подписка на данные пакеты спортивных каналов, стоимость услуг для зрителей «Триколора» при этом сохраняется «на уровне 2020 г.», сообщила компания.
Ранее «Газпром-медиа» объявил о расторжении соглашения с «Триколором», объяснив, что оно произошло в ходе обсуждения условий по его продлению. «Триколор» в ультимативном порядке потребовал от «Ред Медиа» пересмотра коммерческой части договора на неприемлемых условиях, которые не учитывали экономическую конъюнктуру, заявили тогда в холдинге.
«Триколор» развивает на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов, доступное с любого устройства, в любом месте и в любое время. Наряду с ТВ оператор предлагает клиентам передовые цифровые сервисы и услуги, включая онлайн-кинотеатр, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет. По собственным данным, по итогам 2020 г. общая база «Триколора» составила 12,257 млн домохозяйств, в том числе 10,3 млн подписчиков цифрового телевидения высокой четкости.