«Триколор» возобновил вещание телеканалов «Газпром-медиа»

«Триколор» возобновил вещание спортивных и других каналов, распространяемых компанией «Ред Медиа» (входит в «Газпром-медиа»), говорится в сообщении компании. Вещание возобновилось в период с 20 по 22 марта 2021 г. Представитель «Газпром-медиа» подтвердил, что между «Триколором» и «Ред Медиа» достигнуты договоренности, которые «в ближайшее время будут формализованы». Ранее «Газпром-медиа» объявил о расторжении соглашения с оператором цифровой среды, объяснив, что оно произошло в ходе обсуждения условий по его продлению.