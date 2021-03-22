Роднянский и «Кинопоиск» вместе выпустят семь сериалов
Принадлежащий «Яндексу» онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» договорился о стратегическом партнерстве с компаниями продюсера Александра Роднянского AR Content (Лос-Анджелес) и «Нон-Стоп Продакшн» (Москва), говорится в сообщении «Кинопоиска», поступившем в «Ведомости». Компании заключили долгосрочное соглашение о совместном производстве семи сериалов, которые в России выйдут эксклюзивно на «Кинопопоиске». Параметры сделки не раскрываются.
Первыми совместными проектами станут сериал «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, который основан на журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии, а также сериал о киберспорте и профессиональных геймерах «Хэдшот» Владимира Битокова. Планируется, что оба проекта выйдут в 2022 г.
Также в активной стадии производства находится сериал «Everybody’s Woman» о порноиндустрии в Восточной Европе. Режиссер и соавтор сценария – лауреат Каннского кинофестиваля Корнел Мундруцо, режиссер фильма «Фрагменты женщины». Сопродюсером сериала выступит канадская кинокомпания Bron Studios (фильмы «Джокер», «Скандал», сериал «Эйфория»). Сроки выхода этого проекта не уточняются.
Александр Роднянский известен как продюсер фильмов «Нелюбовь», «Елена», «Дылда» и других. «Кинопоиск» — четвертый по величине онлайн-кинотеатр. Его доля по итогам 2020 г. составила 8%, весь рынок — 27,8 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ Консалтинг».