Роднянский и «Кинопоиск» вместе выпустят семь сериалов

Первыми совместными проектами станут сериал «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, который основан на журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии, а также сериал о киберспорте и профессиональных геймерах «Хэдшот» Владимира Битокова. Планируется, что оба проекта выйдут в 2022 г.