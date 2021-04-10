Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать трансляцию RT о полете Гагарина
Роскомнадзор направил Facebook письмо с требованием снять блокировку, объяснив ее причины, с трансляции телеканала RT, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, сообщается на сайте регулятора.
В ведомстве отметили, что RT 9 апреля провел эфир при участии космонавтов Андрея Борисенко, Сергея Рязанского и Анны Кикиной, который транслировался на официальной странице телеканала в Facebook. Трансляция была заблокирована под предлогом нарушения авторских прав.
«Подобные действия американской интернет-компании вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос», — прокомментировали блокировку в Роскомнадзоре.
О блокировке трансляции телеканал сообщил вчера вскоре после ее начала.
«Наш стрим про космос не успел начаться, как его тут же заблокировал Facebook. Якобы за копирайт, но мы уверены, что всё по правам чисто», — отмечали там.
По состоянию на 14:00 мск запись стрима доступна на русско- и англоязычной страницах телеканала.