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Facebook удалил рекламу вакансий наркокурьеров по требованию Роскомнадзора

Ведомости

Социальная сеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила страницы и аккаунты, публикующие рекламу вакансий наркокурьеров, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ответе представителей Facebook Роскомнадзору сообщается, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены. Расследование будет продолжено», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров, «популяризирующие и положительно оценивающие данную противоправную деятельность», а также проверить и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого контента.

Ранее Роскомнадзор разработал проект приказа, в соответствии с которым соцсети могут обязать ежегодно отчитываться о проделанной работе по удалению запрещенного контента. Размещать такие сведения они должны будут на главной странице не позднее 1 февраля. Также подобные платформы обяжут разработать формы для жалоб пользователей. 

По данным Общественной палаты России и Совета при президенте России по правам человека, Twitter и Facebook стали лидерами среди интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. 

Ранее по теме: Власти обяжут соцсети ежегодно отчитываться об удалении запрещенного контента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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