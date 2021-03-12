Facebook удалил рекламу вакансий наркокурьеров по требованию Роскомнадзора
«В ответе представителей Facebook Роскомнадзору сообщается, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены. Расследование будет продолжено», — говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров, «популяризирующие и положительно оценивающие данную противоправную деятельность», а также проверить и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого контента.
Ранее Роскомнадзор разработал проект приказа, в соответствии с которым соцсети могут обязать ежегодно отчитываться о проделанной работе по удалению запрещенного контента. Размещать такие сведения они должны будут на главной странице не позднее 1 февраля. Также подобные платформы обяжут разработать формы для жалоб пользователей.
По данным Общественной палаты России и Совета при президенте России по правам человека, Twitter и Facebook стали лидерами среди интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента.