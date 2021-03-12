Facebook удалил рекламу вакансий наркокурьеров по требованию Роскомнадзора

Ранее Роскомнадзор разработал проект приказа, в соответствии с которым соцсети могут обязать ежегодно отчитываться о проделанной работе по удалению запрещенного контента. Размещать такие сведения они должны будут на главной странице не позднее 1 февраля. Также подобные платформы обяжут разработать формы для жалоб пользователей.