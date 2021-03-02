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Власти обяжут соцсети ежегодно отчитываться об удалении запрещенного контента

Ведомости

Роскомнадзор хочет обязать социальные сети ежегодно отчитываться о проделанной работе по удалению запрещенного контента. Это следует из проектов приказов Роскомнадзора, которые опубликованы на портале нормативных правовых актов. Проекты находятся на стадии общественного обсуждения.

Как следует из документов, соответствующие отчеты соцсетей должны будут публиковаться на главной странице не позднее 1 февраля. Соцсети должны будут размещать отчеты в форме общедоступного и скачиваемого электронного документа. 

Помимо этого, соцсети должны будут разработать формы для жалоб пользователей. У пользователя должна быть возможность обратиться с жалобой со своей персональной страницы, указывается в документе. 

В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент. Уточняется, что социальной сетью считается сайт, доступ к которому в течение 24 часов имеют свыше 500 тыс. человек из России. Признавать сайт соцсетью будет Роскомнадзор.

К информации, которую отныне соцсети должны находить и добровольно удалять, относятся: детская порнография; информация, которая склоняет несовершеннолетних к осуществлению «опасных для жизни незаконных действий»; нецензурная брань; оскорбления человеческого достоинства и «общественной нравственности»; порочащая людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям информация; призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму или участию в несанкционированных акциях и проч. 

Ранее по теме: Роскомнадзор запустил приложение для жалоб на запрещенную информацию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных