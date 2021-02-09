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Роскомнадзор запустил приложение для жалоб на запрещенную информацию

Ведомости

Роскомнадзор запустил в тестовом режиме мобильное приложение для подачи жалоб на запрещенную информацию в интернете, сообщила пресс-служба ведомства.

«Началось бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию», – говорится в сообщении. В России законодательно запрещено распространение в интернете материалов, связанных, в том числе, с детской порнографией, пропагандой суицида и наркотических средств.

Бета-версия приложения доступна в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через портал Госуслуг и не требует дополнительной регистрации. Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 г. получено более 2,7 млн сообщений о противоправной информации, рассказали в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта для поиска противоправной информации в интернете. Новое программное обеспечение позволяет ежесуточно проверять более 11,7 млн текстовых материалов и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%.

Ранее по теме: Роскомнадзор начал использовать ИИ для поиска незаконной информации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных