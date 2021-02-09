Роскомнадзор запустил приложение для жалоб на запрещенную информацию
Роскомнадзор запустил в тестовом режиме мобильное приложение для подачи жалоб на запрещенную информацию в интернете, сообщила пресс-служба ведомства.
«Началось бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию», – говорится в сообщении. В России законодательно запрещено распространение в интернете материалов, связанных, в том числе, с детской порнографией, пропагандой суицида и наркотических средств.
Бета-версия приложения доступна в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через портал Госуслуг и не требует дополнительной регистрации. Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 г. получено более 2,7 млн сообщений о противоправной информации, рассказали в Роскомнадзоре.
Ранее Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта для поиска противоправной информации в интернете. Новое программное обеспечение позволяет ежесуточно проверять более 11,7 млн текстовых материалов и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%.