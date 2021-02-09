Роскомнадзор запустил приложение для жалоб на запрещенную информацию

Бета-версия приложения доступна в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через портал Госуслуг и не требует дополнительной регистрации. Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 г. получено более 2,7 млн сообщений о противоправной информации, рассказали в Роскомнадзоре.