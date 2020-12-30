Роскомнадзор начал использовать ИИ для поиска незаконной информации

«Роскомнадзор приступил к использованию технологий искусственного интеллекта для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в сети интернет», – говорится в сообщении. Новое программное обеспечение позволяет ежесуточно проверять более 11,7 млн текстовых материалов и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%.