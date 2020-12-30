Роскомнадзор начал использовать ИИ для поиска незаконной информации
Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска противоправной информации в интернете, сообщила пресс-служба ведомства.
«Роскомнадзор приступил к использованию технологий искусственного интеллекта для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в сети интернет», – говорится в сообщении. Новое программное обеспечение позволяет ежесуточно проверять более 11,7 млн текстовых материалов и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%.
Выявленная противоправная информация направляется экспертам, производительность работы которых благодаря внедрению технологий ИИ повышается в 14 раз, отметили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при внедрении искусственного интеллекта в различные системы необходимо исключить риски утечки персональных данных. По его словам, в ближайшее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны.