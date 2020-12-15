В Москве для диагностики пневмонии будут использовать искусственный интеллект

Нейронная сеть сможет прогнозировать вероятность легкого, среднего и тяжелого течения пневмонии и поможет принять решение о дальнейшей тактике лечения. В некоторых случаях, когда калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, можно отказаться от проведения КТ. В других случаях можно немедленно госпитализировать пациента, сделать томографию легких и начать интенсивное лечение, отметил Собянин. По мере накопления новых данных, по его словам, калькулятор будет обучаться и совершенствоваться.