В Москве для диагностики пневмонии будут использовать искусственный интеллект
Нейронная сеть, прошедшая обучение на данных 500 тыс. историй болезни пациентов, начнет работать в Москве для прогнозирования вероятности развития пневмонии у пациентов, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
«Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов», — рассказал Собянин.
Нейронная сеть сможет прогнозировать вероятность легкого, среднего и тяжелого течения пневмонии и поможет принять решение о дальнейшей тактике лечения. В некоторых случаях, когда калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, можно отказаться от проведения КТ. В других случаях можно немедленно госпитализировать пациента, сделать томографию легких и начать интенсивное лечение, отметил Собянин. По мере накопления новых данных, по его словам, калькулятор будет обучаться и совершенствоваться.
Московские врачи 10 месяцев используют технологию «компьютерное зрение» — программу для анализа КТ-снимка легких пациента на основе искусственного интеллекта. Программа помогает диагностировать ковидную пневмонию.