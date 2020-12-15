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В Москве для диагностики пневмонии будут использовать искусственный интеллект

Ведомости

Нейронная сеть, прошедшая обучение на данных 500 тыс. историй болезни пациентов, начнет работать в Москве для прогнозирования вероятности развития пневмонии у пациентов, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге. 

«Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов», — рассказал Собянин. 

Нейронная сеть сможет прогнозировать вероятность легкого, среднего и тяжелого течения пневмонии и поможет принять решение о дальнейшей тактике лечения. В некоторых случаях, когда калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, можно отказаться от проведения КТ. В других случаях можно немедленно госпитализировать пациента, сделать томографию легких и начать интенсивное лечение, отметил Собянин. По мере накопления новых данных, по его словам, калькулятор будет обучаться и совершенствоваться.

Московские врачи 10 месяцев используют технологию «компьютерное зрение» — программу для анализа КТ-снимка легких пациента на основе искусственного интеллекта. Программа помогает диагностировать ковидную пневмонию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных