Роскомнадзор обвинил Youtube в цензуре российских СМИ
YouTube регулярно подвергает цензуре контент российских СМИ под предлогами его несоответствия возрастной категории или нарушения авторских прав, сообщили в Роскомнадзоре в беседе с «Интерфаксом».
«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых», — рассказали в ведомстве.
В РКН пояснили, что цензуре подвергаются ролики, в которых высказываются взгляды, отличающиеся от принятых на Западе. Всего ведомство с начала 2020 г. направило 29 писем администрации YouTube с требованием снять ограничения в отношении контента российских СМИ, большинство из них остались без ответа.
«Мы рассматриваем государственные запросы на удаление контента, поданные с соблюдением применимых правовых процедур и придерживаясь нашей философии транспарентности», — заявили в компании.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Google, так как принадлежащий ему YouTube, по мнению ведомства, злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. Роскомнадзор утверждал, что видеохостинг ущемляет права российских журналистов. Ввиду этого регулятор порекомендовал СМИ использовать российские сайты для размещения своих материалов.