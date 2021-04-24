Роскомнадзор обвинил Youtube в цензуре российских СМИ

В РКН пояснили, что цензуре подвергаются ролики, в которых высказываются взгляды, отличающиеся от принятых на Западе. Всего ведомство с начала 2020 г. направило 29 писем администрации YouTube с требованием снять ограничения в отношении контента российских СМИ, большинство из них остались без ответа.