Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Медиа

Роскомнадзор обвинил Youtube в цензуре российских СМИ

Ведомости

 

YouTube регулярно подвергает цензуре контент российских СМИ под предлогами его несоответствия возрастной категории или нарушения авторских прав, сообщили в Роскомнадзоре в беседе с «Интерфаксом».

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых», — рассказали в ведомстве.

В РКН пояснили, что цензуре подвергаются ролики, в которых высказываются взгляды, отличающиеся от принятых на Западе. Всего ведомство с начала 2020 г. направило 29 писем администрации YouTube с требованием снять ограничения в отношении контента российских СМИ, большинство из них остались без ответа.

В пресс-службе Google, комментируя запрос РБК, отметили, что политика компании по отношению к контенту универсальна и не зависит от высказываемых политических взглядов.

«Мы рассматриваем государственные запросы на удаление контента, поданные с соблюдением применимых правовых процедур и придерживаясь нашей философии транспарентности», — заявили в компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Google, так как принадлежащий ему YouTube, по мнению ведомства, злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. Роскомнадзор утверждал, что видеохостинг ущемляет права российских журналистов. Ввиду этого регулятор порекомендовал СМИ использовать российские сайты для размещения своих материалов.

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения с гимна России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных