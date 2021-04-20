Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения с гимна России
Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения с роликов, в которых воспроизводится гимн России. Об этом говорится в сообщении регулятора. Блокировка контента с государственной символикой оскорбляет граждан России, подчеркнули в Роскомнадзоре.
Как отмечают в ведомстве, социальная сеть ввела ограничения на пользовательские видеоролики, содержащие фрагменты российского гимна.
«Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», — отмечается в заявлении.
По мнению регулятора, «гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав».
«Блокировка материалов, содержащих фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, недопустима», — добавили в ведомстве.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Google, так как принадлежащий ему Youtube, по мнению ведомства, злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. Роскомнадзор утверждал, что видеохостинг ущемляет права российских журналистов. Ввиду этого регулятор порекомендовал СМИ использовать российские сайты для размещения своих материалов.