Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети«Эркафарм» заподозрили в онлайн-торговле рецептурными лекарствами
Роскомнадзор заблокировал сервис по онлайн-торговле лекарствами Superapteka.ru, принадлежащий одной из крупнейших аптечных сетей в стране – ГК «Эркафарм». Это следует из информации, которая есть в реестре запрещенных сайтов службы.
Как следует из реестра, решение о блокировке сервиса было принято Росздравнадзором 16 марта. Представитель Роскомнадзора рассказал, что причиной этому послужила дистанционная продажа рецептурных препаратов, которая на данный момент запрещена действующим законодательством. Он уточнил, что Росздравнадзор выявил нарушения после обращения отдела МВД России по Кунашакскому району Челябинской области.
Служба направила администрации сайта уведомление о необходимости удалить объявление о дистанционной торговле рецептурными лекарствами, но она этого не сделала. В результате с 19 марта доступ к ресурсу ограничен, резюмировал собеседник «Ведомостей». 18 апреля страница Superapteka.ru уже не работала, убедился корреспондент «Ведомостей». Росздравнадзор не ответил на запрос «Ведомостей».
В «Эркафарме» считают претензии в свой адрес необоснованными. Заместитель гендиректора компании Дмитрий Боков уверяет, что группа не осуществляет дистанционную продажу рецептурных препаратов. Нет этого, по его словам, ни в Кунашакском районе, ни в других районах Челябинской области. «Заявление о разблокировке сайта и отсутствии нарушений уже направлено в ведомство», – добавил он.
«Эркафарм» был создан в 1994 г. Иваном Саганелидзе, который позже стал акционером «36,6». До 2012 г. компания входила в группу «Уникор» Бориса Иванишвили, после чего она была продана Haden за $60 млн. В официальном сообщении «Уникора» тогда говорилось, что покупатель действовал в интересах петербургского холдинга «Империя-фарма» Омара Гурцкая.
Журнал РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что эта компания может быть связана с холдингом «Империя» сына главы Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергея. Об этом же «Ведомостям» говорили и три источника в крупных фармацевтических дистрибуторских компаниях. Кто сейчас контролирует «Эркафарм», точно неизвестно: сама группа структуру акционеров не раскрывает. Согласно данным DSM Group, по итогам 2020 г. компания включала в себя 1079 аптек, ее продажи составили 67,6 млрд руб., доля рынка – 4,8%. «Эркафарм» является второй по сумме продаж аптечной сетью в стране после «Риглы». В нее входят бренды «Доктор Столетов», «Озерки» и «Самсон-фарма», хотя факт владения последней ее руководство не признает.
По данным «СПАРК-Интерфакса», гендиректор «Самсон-фармы» – коммерческий директор «Эркафарма» Армине Даниелян, а ее единственный владелец Александр Ларин также аффилирован с группой. Сервис Superapteka.ru был зарегистрирован в 2019 г., став агрегатором всех аптечных брендов компании, рассказывала гендиректор «Эркафарма» Анастасия Карпова в интервью «Коммерсанту».
Доставка под запретом
Пролоббировать легализацию онлайн-торговли рецептурными препаратами уже несколько лет пытается ряд министерств и участников интернет-рынка. Так, в марте этого года Минцифры разработало план развития отрасли информационных технологий, где среди инициатив была и эта мера. Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (включает Ozon.ru, Wildberries, «Сбермаркет», iHerb, Почту России и др.) неоднократно предлагала разрешить доставку рецептурных лекарств, но Минздрав всегда был против. В министерстве считают, что для этого надо сначала, чтобы по всей стране заработала система электронных рецептов. Единственный регион, где она успешна работает, – Белгородская область. Там и предполагается провести пилотный проект по доставке этой категории препаратов.
Это первый случай блокировки сайта крупной аптечной компании, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Это подтверждают и два сотрудника других сетей. До этого за доставку лекарств без соответствующих лицензий или рецептурных препаратов доступ ограничивался лишь к сайтам небольших компаний. Опрошенные «Ведомостями» эксперты также напоминают, что в 2018 г.
Союз профессиональных фармацевтических организаций (в него входят «Ригла», «Неофарм», «Эркафарм») пытался добиться блокировки Ozon.ru, который запустил доставку безрецептурных лекарств, когда это еще было запрещено. Но Генпрокуратура, в которую обратились аптечные сети, никаких нарушений не нашла и в блокировке сервиса отказала.
Онлайн-ритейлер действовал по схеме, в рамках которой покупатель при оформлении заказа заключал договор поручительства с курьером. Тот забирал заказ из открытого Ozon.ru аптечного пункта и отвозил покупателю. Впоследствии этой же схемой стали пользоваться и сами сети. Еще один громкий случай произошел в этом году – крупные аптечные компании пожаловались в Генпрокуратуру на «Сбер еаптеку». Этот сервис, по их мнению, якобы тоже доставлял рецептурные препараты. Впоследствии они свое обращение отозвали.
Как правило, федеральные игроки не жалуются на ближайших конкурентов и закрывают глаза, если те доставляют запрещенный к дистанционной торговле товар, говорит Шуляк. В случае со «Сбер еаптекой» поводом могло стать появление нового владельца у компании в лице госбанка, рассуждает он. Шуляк не исключает, что на Superapteka.ru тоже пожаловался кто-то из региональных игроков, недовольных тем, что сервис завоевывает долю рынка. В то же время эксперт сомневается в том, что блокировка этого сервиса серьезно скажется на продажах «Эркафарма», ведь большая часть выручки у группы приходится на офлайн.
В самой компании не прокомментировали, сколько составляли продажи через сервис до его блокировки. Боков сказал лишь, что в Челябинске у группы работают две аптеки. По данным DSM Group, крупнейшие игроки на рынке этого региона – местный «Аптечный склад» (305 точек), уфимская сеть «Фармленд» (242) и самарская «Имплозия» (182). Их доли составляют 21, 17 и 13% соответственно. В этих компаниях комментариев не предоставили.
Практика блокировки сайтов аптек из-за нарушений при онлайн-торговле лекарствами начала набирать обороты в прошлом году на фоне пандемии, когда спрос на доставку начал расти, говорит руководящий юрист Eversheds Sutherland Александр Гаврилов. При этом специального регламента взаимодействия Росздравнадзора и Роскомнадзора нет. В обычной практике, если Роскомнадзор заблокировал какой-либо сайт, но его владелец впоследствии направил в службу доказательства того, что нарушения устранены или что их вообще не было, там их проверяют и возобновляют работу сайта в течение трех дней.