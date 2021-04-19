Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети

Журнал РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что эта компания может быть связана с холдингом «Империя» сына главы Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергея. Об этом же «Ведомостям» говорили и три источника в крупных фармацевтических дистрибуторских компаниях. Кто сейчас контролирует «Эркафарм», точно неизвестно: сама группа структуру акционеров не раскрывает. Согласно данным DSM Group, по итогам 2020 г. компания включала в себя 1079 аптек, ее продажи составили 67,6 млрд руб., доля рынка – 4,8%. «Эркафарм» является второй по сумме продаж аптечной сетью в стране после «Риглы». В нее входят бренды «Доктор Столетов», «Озерки» и «Самсон-фарма», хотя факт владения последней ее руководство не признает.