ФАС возбудила дело в отношении Google из-за действий Youtube

Регулятор сообщил, что поводом к проведению расследования в отношении Google стало заявление «Центра интернет-технологий» (РОЦИТ), который позиционирует себя как общественная организация, нацеленная на развитие и распространение интернет-технологий в интересах граждан страны. Эта организация пожаловалась в ФАС на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей Youtube.