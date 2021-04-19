ФАС возбудила дело в отношении Google из-за действий Youtube
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Google, так как принадлежащий ему Youtube, по мнению ведомства, злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.
«ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», — говорится в заявлении ведомства.
В ФАС выразили озабоченность, что подобное поведение администрации видеохостинга может ущемлять интересы пользователей и ограничивать конкуренцию на смежных рынках. В ведомстве напомнили, что подобные действия запрещены в соответствии с ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».
Регулятор сообщил, что поводом к проведению расследования в отношении Google стало заявление «Центра интернет-технологий» (РОЦИТ), который позиционирует себя как общественная организация, нацеленная на развитие и распространение интернет-технологий в интересах граждан страны. Эта организация пожаловалась в ФАС на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей Youtube.
Ранее на действия администрации Youtube, которая все чаще блокирует, как-либо маркирует или накладывает иные ограничения на российский контент, обратил внимание Роскомнадзор. Ведомство утверждало, что видеохостинг ущемляет права российских журналистов. Ввиду этого регулятор порекомендовал СМИ использовать российские сайты для размещения своих материалов.