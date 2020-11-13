Роскомнадзор рекомендовал СМИ использовать российские сайты вместо YouTube

12 ноября YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». Об этом сообщило само СМИ в своем аккаунте в Twitter. В связи с этим Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения, писал «Интерфакс». Сейчас в начале просмотра ленты RT на YouTube предупреждения не появляются.