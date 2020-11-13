Роскомнадзор рекомендовал СМИ использовать российские сайты вместо YouTube
Роскомнадзор порекомендовал российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний, а не YouTube для размещения своих видеоматериалов из-за участившихся случаев блокировки контента американским хостингом. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
«Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)» — сказано в заявлении Роскомнадзора.
В ведомстве отметили, что сейчас администрация YouTube все чаще блокирует, как-либо маркирует или накладывает иные ограничения на контент, создаваемый журналистами из России. В ведомстве подобные действия считают «целенаправленной политикой влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», следует из сообщения.
12 ноября YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». Об этом сообщило само СМИ в своем аккаунте в Twitter. В связи с этим Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения, писал «Интерфакс». Сейчас в начале просмотра ленты RT на YouTube предупреждения не появляются.