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Роскомнадзор рекомендовал СМИ использовать российские сайты вместо YouTube

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Роскомнадзор порекомендовал российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний, а не YouTube для размещения своих видеоматериалов из-за участившихся случаев блокировки контента американским хостингом. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)» — сказано в заявлении Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что сейчас администрация YouTube все чаще блокирует, как-либо маркирует или накладывает иные ограничения на контент, создаваемый журналистами из России. В ведомстве подобные действия считают «целенаправленной политикой влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», следует из сообщения.

12 ноября YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». Об этом сообщило само СМИ в своем аккаунте в Twitter. В связи с этим Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения, писал «Интерфакс». Сейчас в начале просмотра ленты RT на YouTube предупреждения не появляются.

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать ролик финансовых мошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных