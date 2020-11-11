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Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать ролик финансовых мошенников

Ведомости

Роскомнадзор направил YouTube требование об ограничении доступа к видеоролику о деятельности Единого компенсационного центра, в котором распространялась мошенническая информация о получении налоговых компенсаций с использованием данных банковских карт, сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры России в администрацию YouTube направлено требование об ограничении доступа к видеоролику о деятельности Единого компенсационного центра. Доступ к сайту центра заблокирован», — говорится в сообщении.

По его данным, с начала 2020 г. ограничен доступ к более чем 30 тыс. сайтов финансовых мошенников.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2020 г. банками было зафиксировано более 360 тыс. несанкционированных операций со средствами граждан, совершенных без их согласия, на общую сумму примерно 4 млрд руб.

Ранее по теме: 4 млрд рублей украли мошенники со счетов клиентов банков в первом полугодии

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных