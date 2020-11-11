Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать ролик финансовых мошенников
Роскомнадзор направил YouTube требование об ограничении доступа к видеоролику о деятельности Единого компенсационного центра, в котором распространялась мошенническая информация о получении налоговых компенсаций с использованием данных банковских карт, сообщается на сайте ведомства.
«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры России в администрацию YouTube направлено требование об ограничении доступа к видеоролику о деятельности Единого компенсационного центра. Доступ к сайту центра заблокирован», — говорится в сообщении.
По его данным, с начала 2020 г. ограничен доступ к более чем 30 тыс. сайтов финансовых мошенников.
По данным ЦБ, в первом полугодии 2020 г. банками было зафиксировано более 360 тыс. несанкционированных операций со средствами граждан, совершенных без их согласия, на общую сумму примерно 4 млрд руб.