«Земля кочевников» получила премию «Оскар» за лучший фильм
Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм». Об этом киноакадемия сообщила в своем аккаунте в Twitter.
Главную роль в картине сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд, она получила награду за лучшую женскую роль.
Чжао ранее получила две самые престижные награды на «Золотом глобусе»: в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший драматический фильм». Также ее картина «Земля кочевников» получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто и «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале.
«Земля кочевников» рассказывает о 60-летней вдове Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка.
За награду в самой категории «Лучший фильм» в этом году боролись восемь картин: «Звук металла» (режиссер Дариус Мардер), «Иуда и черный мессия» (Шака Кинг), «Минари» (Ли Айзек Чун), «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин), «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел) и «Отец» (Флориан Зеллер).
Победители «Оскара-2021» в других номинациях:
Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс, «Отец»;
Лучшая мужская роль второго плана — Дэниэл Калуя, «Иуду и черного мессию»
Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»;
Лучшая женская роль второго плана — Юн Е-чжон, «Минари»;
Лучший оригинальный сценарий — «Девушка, подающая надежды»;
Лучшая песня — «Fight for You», «Иуда и черный мессия»;
Лучший мультфильм — «Душа»;
Лучший документальный фильм — «Мой учитель-осьминог»;
Лучшие визуальные эффекты — «Довод»;
Лучший грим и прически — «Ма Рейни: Мать блюза»;
Лучшая операторская работа — Эрик Мессершмидт, «Манк;
Лучший иностранный фильм — «Еще по одной»
Лучший монтаж — «Звук металла»;
Лучшая работа художника-постановщика — «Манк»;
Лучший документальный короткометражный фильм — «Колетт;
Лучший саундтрек — «Душа»;
Лучший звук — «Звук металла»;
Лучший дизайн костюмов — «Ма Рейни: Мать блюза»;
Лучший короткометражный мультфильм — «Если что-то случится, я люблю вас»;
Лучший игровой короткометражный фильм — «Два далеких незнакомца»;
Лучший адаптированный сценарий — «Отец».