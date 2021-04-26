«Земля кочевников» получила премию «Оскар» за лучший фильм

За награду в самой категории «Лучший фильм» в этом году боролись восемь картин: «Звук металла» (режиссер Дариус Мардер), «Иуда и черный мессия» (Шака Кинг), «Минари» (Ли Айзек Чун), «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин), «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел) и «Отец» (Флориан Зеллер).