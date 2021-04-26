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«Земля кочевников» получила премию «Оскар» за лучший фильм

Ведомости

Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм». Об этом киноакадемия сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Главную роль в картине сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд, она получила награду за лучшую женскую роль.

Чжао ранее получила две самые престижные награды на «Золотом глобусе»: в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший драматический фильм». Также ее картина «Земля кочевников» получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто и «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале.

«Земля кочевников» рассказывает о 60-летней вдове Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка.

За награду в самой категории «Лучший фильм» в этом году боролись восемь картин: «Звук металла» (режиссер Дариус Мардер), «Иуда и черный мессия» (Шака Кинг), «Минари» (Ли Айзек Чун), «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин), «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел) и «Отец» (Флориан Зеллер).

Победители «Оскара-2021» в других номинациях:

Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс, «Отец»;

Лучшая мужская роль второго плана — Дэниэл Калуя, «Иуду и черного мессию»

Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»;

Лучшая женская роль второго плана — Юн Е-чжон, «Минари»;

Лучший оригинальный сценарий — «Девушка, подающая надежды»;

Лучшая песня — «Fight for You», «Иуда и черный мессия»;

Лучший мультфильм — «Душа»;

Лучший документальный фильм — «Мой учитель-осьминог»;

Лучшие визуальные эффекты — «Довод»;

Лучший грим и прически — «Ма Рейни: Мать блюза»;

Лучшая операторская работа — Эрик Мессершмидт, «Манк;

Лучший иностранный фильм — «Еще по одной»

Лучший монтаж — «Звук металла»;

Лучшая работа художника-постановщика — «Манк»;

Лучший документальный короткометражный фильм — «Колетт;

Лучший саундтрек — «Душа»;

Лучший звук — «Звук металла»;

Лучший дизайн костюмов — «Ма Рейни: Мать блюза»;

Лучший короткометражный мультфильм — «Если что-то случится, я люблю вас»;

Лучший игровой короткометражный фильм — «Два далеких незнакомца»;

Лучший адаптированный сценарий — «Отец».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных