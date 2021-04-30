Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к проекту RT о ВОв
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта, связанного с просветительским проектом российского СМИ Russia Today», — приводит агентство выдержку из сообщения.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что Facebook ограничил доступ к аккаунту проекта Redfish после публикации постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини.
«Фейсбук» удалил страницу нашего проекта Redfish с 800 000 подписчиков после постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини. Формулировка — как обычно: за нарушение правил сообщества», — рассказала она.
В пресс-службе телеканала пояснили, что эти публикации были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине свержения диктатуры в Италии и 76-летию освобождения Освенцима. Симоньян также заявляла, что будет лично добиваться закрытия Facebook в России, если соцсеть не восстановит страницу проекта RedFish.