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Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к проекту RT о ВОв

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице проекта телеканала RT Redfish, посвященного Второй мировой войне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта, связанного с просветительским проектом российского СМИ Russia Today», — приводит агентство выдержку из сообщения.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что Facebook ограничил доступ к аккаунту проекта Redfish после публикации постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини.

«Фейсбук» удалил страницу нашего проекта Redfish с 800 000 подписчиков после постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини. Формулировка — как обычно: за нарушение правил сообщества», — рассказала она.

В пресс-службе телеканала пояснили, что эти публикации были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине свержения диктатуры в Италии и 76-летию освобождения Освенцима. Симоньян также заявляла, что будет лично добиваться закрытия Facebook в России, если соцсеть не восстановит страницу проекта RedFish.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных