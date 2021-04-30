Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к проекту RT о ВОв

В пресс-службе телеканала пояснили, что эти публикации были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине свержения диктатуры в Италии и 76-летию освобождения Освенцима. Симоньян также заявляла, что будет лично добиваться закрытия Facebook в России, если соцсеть не восстановит страницу проекта RedFish.