HBO купила права на показ российского фильма «Маша»

События ленты разворачиваются в 1990-е годы в российской провинции, а в центре сюжета — 13-летняя Маша. Ее отец — тренер по боксу и криминальный авторитет, поэтому она дружит с его окружением — представителями криминального мира. Однажды девочка узнает, кто эти люди на самом деле и что они сделали с ее семьей. Повзрослев, она уезжает в Москву, пытаясь разорвать связь с прошлым, однако ей это не удается.