HBO купила права на показ российского фильма «Маша»
Телевизионная сеть HBO приобрела права на показ фильма «Маша» российского сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе 1-2-3 Production.
События ленты разворачиваются в 1990-е годы в российской провинции, а в центре сюжета — 13-летняя Маша. Ее отец — тренер по боксу и криминальный авторитет, поэтому она дружит с его окружением — представителями криминального мира. Однажды девочка узнает, кто эти люди на самом деле и что они сделали с ее семьей. Повзрослев, она уезжает в Москву, пытаясь разорвать связь с прошлым, однако ей это не удается.
Картина была удостоена награды в номинации «Лучший дебют» на фестивале «Кинотавр-2020». Главные роли в фильме исполнили Полина Гухман и Аня Чиповская. В российский прокат он вышел 1 апреля этого года, а сейчас доступен в онлайн-кинотеатре KION.
«Маша» была продана для показа HBO Central Europe, в пакет которого входят каналы премиум класса, включая флагманский HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2, уточнили в пресс-службе. Сумму сделки от продажи «Маши» HBO представитель 1-2-3 Production не раскрыл. Планируется, что драма выйдет в эфир в октябре этого года.
HBO владеет потоковыми сервисами по всей Европе, а число ее подписчиков Центральной Европе превышает 5,5 млн человек. В целом HBO Central Europe покрывает территории Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Молдовы.