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HBO купила права на показ российского фильма «Маша»

Ведомости

Телевизионная сеть HBO приобрела права на показ фильма «Маша» российского сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе 1-2-3 Production. 

События ленты разворачиваются в 1990-е годы в российской провинции, а в центре сюжета — 13-летняя Маша. Ее отец — тренер по боксу и криминальный авторитет, поэтому она дружит с его окружением — представителями криминального мира. Однажды девочка узнает, кто эти люди на самом деле и что они сделали с ее семьей. Повзрослев, она уезжает в Москву, пытаясь разорвать связь с прошлым, однако ей это не удается. 

Картина была удостоена награды в номинации «Лучший дебют» на фестивале «Кинотавр-2020». Главные роли в фильме исполнили Полина Гухман и Аня Чиповская. В российский прокат он вышел 1 апреля этого года, а сейчас доступен в онлайн-кинотеатре KION.

«Маша» была продана для показа HBO Central Europe, в пакет которого входят каналы премиум класса, включая флагманский HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2, уточнили в пресс-службе. Сумму сделки от продажи «Маши» HBO представитель 1-2-3 Production не раскрыл. Планируется, что драма выйдет в эфир в октябре этого года.

HBO владеет потоковыми сервисами по всей Европе, а число ее подписчиков Центральной Европе превышает 5,5 млн человек. В целом HBO Central Europe покрывает территории Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Молдовы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных