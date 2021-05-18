В Госдуму внесен законопроект о единой системе учета интернет-рекламы
В Госдуму внесен законопроект о создании единой информационной системы учета рекламы в интернете, текст документа размещен на сайте нижней палаты парламента. Автором документа является председатель думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев.
Законопроект предполагает создание автоматизированной системы сбора, хранения, обработки и анализа информации о рекламе, размещенной в интернете, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Полномочиями по созданию и ведению системы предлагается наделить Роскомнадзор.
В информационную систему должна поступать информация о размещенной в сети рекламе, включая сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем и рекламных посредниках. Состав информации, подлежащей включению в систему, определит правительство.
Законопроект вводит понятие оператора рекламных данных — уполномоченных Роскомнадзором владельцев ПО, предназначенного для установления факта распространения рекламы в интернете. Предполагается, что такие операторы будут предоставлять данные в систему учета рекламы. Требования к программам для компьютеров, используемым операторами, будет устанавливать Роскомнадзор.
Вступление в силу положений законопроекта в случае его окончательного одобрения запланировано на 1 июля 2022 года, говорится в пояснительной записке.