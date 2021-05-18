В Госдуму внесен законопроект о единой системе учета интернет-рекламы

Законопроект вводит понятие оператора рекламных данных — уполномоченных Роскомнадзором владельцев ПО, предназначенного для установления факта распространения рекламы в интернете. Предполагается, что такие операторы будут предоставлять данные в систему учета рекламы. Требования к программам для компьютеров, используемым операторами, будет устанавливать Роскомнадзор.