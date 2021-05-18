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В Госдуму внесен законопроект о единой системе учета интернет-рекламы

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о создании единой информационной системы учета рекламы в интернете, текст документа размещен на сайте нижней палаты парламента. Автором документа является председатель думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

Законопроект предполагает создание автоматизированной системы сбора, хранения, обработки и анализа информации о рекламе, размещенной в интернете, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Полномочиями по созданию и ведению системы предлагается наделить Роскомнадзор.

В информационную систему должна поступать информация о размещенной в сети рекламе, включая сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем и рекламных посредниках. Состав информации, подлежащей включению в систему, определит правительство.

Законопроект вводит понятие оператора рекламных данных — уполномоченных Роскомнадзором владельцев ПО, предназначенного для установления факта распространения рекламы в интернете. Предполагается, что такие операторы будут предоставлять данные в систему учета рекламы. Требования к программам для компьютеров, используемым операторами, будет устанавливать Роскомнадзор.

Вступление в силу положений законопроекта в случае его окончательного одобрения запланировано на 1 июля 2022 года, говорится в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных