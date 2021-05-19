Дума ужесточила правила цитирования журналистами других СМИ

Этот законопроект изначально был внесен как поправки к федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым отныне уточняются правила возрастной маркировки анонсов зрелищных мероприятий в СМИ, особенно в случае претензий со стороны Роскомнадзора. Позже этот законопроект объединили в один пакет с поправками к закону «О СМИ», однако в пояснительной записке к пакету объясняется лишь необходимость уточнения правил возрастной маркировки рекламы мероприятий. Надобность внесенного уточнения случаев ответственности изданий за цитирование ложной и противоправной информации не обосновывается.