Дума ужесточила правила цитирования журналистами других СМИ
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому отныне журналисты будут нести ответственность за цитирование «ложных и противоправных материалов» других СМИ, если их главредов нельзя установить и привлечь к ответственности. Это следует из информации в электронной базе нижней палаты парламента.
Соответствующую поправку внесли в ст. 57 федерального закона «О средствах массовой информации», где перечисляются случаи освобождения журналистов от ответственности. Сейчас в этой статье говорится, что с редакции снимается ответственность, если ложная, запрещенная или порочащая информация была дословным воспроизведением сообщений, материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности.
Теперь уточняется, что ответственность за цитирование издания снимается только в том случае, если его «главный редактор может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение законодательства». Таким образом, если главреда процитированного СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности, то ее будет нести процитировавшее текст издание.
Этот законопроект изначально был внесен как поправки к федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым отныне уточняются правила возрастной маркировки анонсов зрелищных мероприятий в СМИ, особенно в случае претензий со стороны Роскомнадзора. Позже этот законопроект объединили в один пакет с поправками к закону «О СМИ», однако в пояснительной записке к пакету объясняется лишь необходимость уточнения правил возрастной маркировки рекламы мероприятий. Надобность внесенного уточнения случаев ответственности изданий за цитирование ложной и противоправной информации не обосновывается.
Как позже объяснил ТАСС один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Сергей Боярский, уточнение ответственности за цитирование нужно для того, чтобы издания не ссылались на несуществующие СМИ.