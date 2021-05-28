Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии

В EBU отметили, что внимательно следят за «прогрессирующим ухудшением» свободы СМИ в Белоруссии, призывая БТРК отстаивать свободу слова и свою независимость. В последние недели союз особенно обеспокоен распространением Белтелерадиокомпанией интервью, явно созданных под принуждением. Другой контент БТРК также вызывает у EBU «очень серьезные опасения».