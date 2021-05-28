Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии
Исполнительный совет Европейского вещательного союза (EBU) решил приостановить членство в организации Белтелерадиокомпании (БТРК), сообщила пресс-служба EBU.
«На сегодняшнем заседании исполнительный совет Европейского вещательного союза принял решение приостановить членство в союзе белорусского члена Белтелерадиокомпании», – говорится в сообщении. Компании дали две недели, чтобы отреагировать на решение союза, прежде чем оно вступит в силу.
В EBU отметили, что внимательно следят за «прогрессирующим ухудшением» свободы СМИ в Белоруссии, призывая БТРК отстаивать свободу слова и свою независимость. В последние недели союз особенно обеспокоен распространением Белтелерадиокомпанией интервью, явно созданных под принуждением. Другой контент БТРК также вызывает у EBU «очень серьезные опасения».
Ранее союз осудил задержание в Минске бывшего главного редактора оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и потребовал его немедленного освобождения.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. После посадки самолета с рейса был снят и задержан Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. В ответ европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии.