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Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии

Ведомости

Исполнительный совет Европейского вещательного союза (EBU) решил приостановить членство в организации Белтелерадиокомпании (БТРК), сообщила пресс-служба EBU.

«На сегодняшнем заседании исполнительный совет Европейского вещательного союза принял решение приостановить членство в союзе белорусского члена Белтелерадиокомпании», – говорится в сообщении. Компании дали две недели, чтобы отреагировать на решение союза, прежде чем оно вступит в силу.

В EBU отметили, что внимательно следят за «прогрессирующим ухудшением» свободы СМИ в Белоруссии, призывая БТРК отстаивать свободу слова и свою независимость. В последние недели союз особенно обеспокоен распространением Белтелерадиокомпанией интервью, явно созданных под принуждением. Другой контент БТРК также вызывает у EBU «очень серьезные опасения».

Ранее союз осудил задержание в Минске бывшего главного редактора оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и потребовал его немедленного освобождения.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. После посадки самолета с рейса был снят и задержан Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. В ответ европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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