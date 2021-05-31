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Портал Newsru.com объявил о закрытии

Ведомости

Онлайн-издание NEWSru.com объявило о закрытии после более чем 20 лет работы. Издание закрывается из-за экономических проблем.

«Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной», — подчеркнули в редакции, отметив роль политики в сложившейся ситуации. В сообщении уточняется, что «сотрудничать с нами после событий 2014 г. крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году».

Портал NEWSru.com работал с 1 августа 2000 г. Портал изначально работал в качестве подразделения телекомпании НТВ, однако после смены собственника телеканала остался под контролем бизнесмена Владимира Гусинского.

В сообщении редакции Newsru.com указано, что архив всех новостей с 2000 г., включающий более миллиона новостей, останется в открытом доступе. При этом на сайте не указано, если ли у портала лицензия СМИ.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных