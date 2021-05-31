Портал Newsru.com объявил о закрытии

«Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной», — подчеркнули в редакции, отметив роль политики в сложившейся ситуации. В сообщении уточняется, что «сотрудничать с нами после событий 2014 г. крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году».