Портал Newsru.com объявил о закрытии
Онлайн-издание NEWSru.com объявило о закрытии после более чем 20 лет работы. Издание закрывается из-за экономических проблем.
«Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной», — подчеркнули в редакции, отметив роль политики в сложившейся ситуации. В сообщении уточняется, что «сотрудничать с нами после событий 2014 г. крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году».
Портал NEWSru.com работал с 1 августа 2000 г. Портал изначально работал в качестве подразделения телекомпании НТВ, однако после смены собственника телеканала остался под контролем бизнесмена Владимира Гусинского.
В сообщении редакции Newsru.com указано, что архив всех новостей с 2000 г., включающий более миллиона новостей, останется в открытом доступе. При этом на сайте не указано, если ли у портала лицензия СМИ.