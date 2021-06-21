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ФАС выявила нарушения в рекламе «Яндекс.Маркета» в соцсетях

Ведомости

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Москве выявило нарушения в распространении рекламы «Яндекс.Маркета» в социальных сетях, сообщила пресс-служба регулятора.

«Московское УФАС России выявило нарушения пункта 4 части 3 статьи 5 закона о рекламе, части 7 статьи 5 федерального закона «О рекламе» по факту распространения в сети интернет рекламы ООО «Яндекс.Маркет»», – говорится в сообщении. Материалы дела переданы уполномоченному сотруднику ведомства для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.3 КоАП РФ.

Один из заявителей увидел в Instagram рекламу, в которой было сложно определить, что является рекламируемым товаром – часы или ремешок к часам. После самостоятельного поиска этих товаров он обнаружил, что в мобильном приложении «Яндекс.Маркет» отсутствовала скидка на них.

Другой заявитель увидел в соцсети «ВКонтакте» рекламу приложения «Яндекс.Маркет», в которой предлагалось приобрести телефон или наушники со скидкой 60% без указания цвета или объема памяти устройства. При этом в установленном приложении скидка на эти товары либо отсутствовала, либо была указана в меньшем размере, чем в рекламном объявлении, рассказали в ФАС. 

Ранее по теме: «Яндекс» отклонил около 150 млн объявлений из-за нарушения размещения рекламы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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