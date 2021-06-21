ФАС выявила нарушения в рекламе «Яндекс.Маркета» в соцсетях

Другой заявитель увидел в соцсети «ВКонтакте» рекламу приложения «Яндекс.Маркет», в которой предлагалось приобрести телефон или наушники со скидкой 60% без указания цвета или объема памяти устройства. При этом в установленном приложении скидка на эти товары либо отсутствовала, либо была указана в меньшем размере, чем в рекламном объявлении, рассказали в ФАС.