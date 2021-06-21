ФАС выявила нарушения в рекламе «Яндекс.Маркета» в соцсетях
«Московское УФАС России выявило нарушения пункта 4 части 3 статьи 5 закона о рекламе, части 7 статьи 5 федерального закона «О рекламе» по факту распространения в сети интернет рекламы ООО «Яндекс.Маркет»», – говорится в сообщении. Материалы дела переданы уполномоченному сотруднику ведомства для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.3 КоАП РФ.
Один из заявителей увидел в Instagram рекламу, в которой было сложно определить, что является рекламируемым товаром – часы или ремешок к часам. После самостоятельного поиска этих товаров он обнаружил, что в мобильном приложении «Яндекс.Маркет» отсутствовала скидка на них.
Другой заявитель увидел в соцсети «ВКонтакте» рекламу приложения «Яндекс.Маркет», в которой предлагалось приобрести телефон или наушники со скидкой 60% без указания цвета или объема памяти устройства. При этом в установленном приложении скидка на эти товары либо отсутствовала, либо была указана в меньшем размере, чем в рекламном объявлении, рассказали в ФАС.