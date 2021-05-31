«Яндекс» отклонил около 150 млн объявлений из-за нарушения размещения рекламы

В компании отметили, что число недопущенных к показу объявлений растет с каждым годом. По сравнению с 2019 г. рост таких объявлений составил почти 14%. Отмечается, что самыми популярными видами недобросовестной рекламы стали объявления с доставкой еды во время периода самоизоляции, фальшивые объявления в сфере финансов и авиации, а также сайты, паразитирующие на популярных брендах.