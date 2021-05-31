«Яндекс» отклонил около 150 млн объявлений из-за нарушения размещения рекламы
Компания «Яндекс» сообщила, что по итогам 2020 г. отклонила около 150 млн объявлений с нарушениями правил размещения рекламы и заблокировала 95 тыс. рекламодателей.
В компании отметили, что число недопущенных к показу объявлений растет с каждым годом. По сравнению с 2019 г. рост таких объявлений составил почти 14%. Отмечается, что самыми популярными видами недобросовестной рекламы стали объявления с доставкой еды во время периода самоизоляции, фальшивые объявления в сфере финансов и авиации, а также сайты, паразитирующие на популярных брендах.
В марте ФАС России сообщила, что может оштрафовать «Яндекс» на 500 тыс. руб. за рекламу объявлений по «перепродаже» государственных услуг через посредников. Реклама таких услуг является нарушением требования пункта 1 статьи 7 Закона о рекламе, «Яндекс» получил предписание прекратить нарушение российского законодательства. 1 марта ФАС оштрафовала «Яндекс» на 200 тыс. руб. за рекламу финансовых услуг организаций Niron.Shopping и Mirax Capital, которые не имеют соответствующих лицензий или разрешений на осуществление этих услуг.