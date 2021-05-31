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«Яндекс» отклонил около 150 млн объявлений из-за нарушения размещения рекламы

Ведомости

Компания «Яндекс» сообщила, что по итогам 2020 г. отклонила около 150 млн объявлений с нарушениями правил размещения рекламы и заблокировала 95 тыс. рекламодателей.

«Яндекс активно борется с мошенниками в рекламе. За 2020 г. компания отклонила около 150 млн объявлений с нарушениями правил размещения рекламы в «Директе» и заблокировала аккаунты примерно 95 тыс. недобросовестных рекламодателей», — передает ТАСС.

В компании отметили, что число недопущенных к показу объявлений растет с каждым годом. По сравнению с 2019 г. рост таких объявлений составил почти 14%. Отмечается, что самыми популярными видами недобросовестной рекламы стали объявления с доставкой еды во время периода самоизоляции, фальшивые объявления в сфере финансов и авиации, а также сайты, паразитирующие на популярных брендах.

В марте ФАС России сообщила, что может оштрафовать «Яндекс» на 500 тыс. руб. за рекламу объявлений по «перепродаже» государственных услуг через посредников. Реклама таких услуг является нарушением требования пункта 1 статьи 7 Закона о рекламе, «Яндекс» получил предписание прекратить нарушение российского законодательства. 1 марта ФАС оштрафовала «Яндекс» на 200 тыс. руб. за рекламу финансовых услуг организаций Niron.Shopping и Mirax Capital, которые не имеют соответствующих лицензий или разрешений на осуществление этих услуг.

Ранее по теме: ФАС уличила «Яндекс» в нарушении закона о рекламе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных