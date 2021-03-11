ФАС уличила «Яндекс» в нарушении закона о рекламе

«В ноябре 2020 г. при наборе в строке поиска системы «Яндекс» словосочетания «получить выписку из ЕГРН» под строкой поиска отображались объявления с пометкой «реклама» с предложением о предоставлении за плату выписок из ЕГРН. Однако согласно российскому законодательству, оказание таких государственных услуг отнесено исключительно к компетенции Росреестра, а возможность «перепродажи» государственных услуг через посредников не предусмотрена», — сообщает ведомство.