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ФАС уличила «Яндекс» в нарушении закона о рекламе

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать «Яндекс» на 500 тыс. руб. за рекламу объявлений по «перепродаже» государственных услуг через посредников, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ноябре 2020 г. при наборе в строке поиска системы «Яндекс» словосочетания «получить выписку из ЕГРН» под строкой поиска отображались объявления с пометкой «реклама» с предложением о предоставлении за плату выписок из ЕГРН. Однако согласно российскому законодательству, оказание таких государственных услуг отнесено исключительно к компетенции Росреестра, а возможность «перепродажи» государственных услуг через посредников не предусмотрена», — сообщает ведомство.

Реклама таких услуг является нарушением требования пункта 1 статьи 7 Закона о рекламе, «Яндекс» получил предписание прекратить нарушение российского законодательства. «Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно КоАП РФ, штраф может составить от 100 до 500 тысяч рублей», — добавили в службе.

1 марта ФАС оштрафовала «Яндекс» на 200 тыс. руб. за рекламу финансовых услуг организаций Niron.Shopping и Mirax Capital, которые не имеют соответствующих лицензий или разрешений на осуществление этих услуг.

А в феврале антимонопольная служба обязала «Яндекс» прекратить давать своим сервисам преимущества в поиске.

Ранее по теме: ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать своим сервисам преимущества в поиске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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