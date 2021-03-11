ФАС уличила «Яндекс» в нарушении закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать «Яндекс» на 500 тыс. руб. за рекламу объявлений по «перепродаже» государственных услуг через посредников, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ноябре 2020 г. при наборе в строке поиска системы «Яндекс» словосочетания «получить выписку из ЕГРН» под строкой поиска отображались объявления с пометкой «реклама» с предложением о предоставлении за плату выписок из ЕГРН. Однако согласно российскому законодательству, оказание таких государственных услуг отнесено исключительно к компетенции Росреестра, а возможность «перепродажи» государственных услуг через посредников не предусмотрена», — сообщает ведомство.
Реклама таких услуг является нарушением требования пункта 1 статьи 7 Закона о рекламе, «Яндекс» получил предписание прекратить нарушение российского законодательства. «Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно КоАП РФ, штраф может составить от 100 до 500 тысяч рублей», — добавили в службе.
1 марта ФАС оштрафовала «Яндекс» на 200 тыс. руб. за рекламу финансовых услуг организаций Niron.Shopping и Mirax Capital, которые не имеют соответствующих лицензий или разрешений на осуществление этих услуг.
А в феврале антимонопольная служба обязала «Яндекс» прекратить давать своим сервисам преимущества в поиске.