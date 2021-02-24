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ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать своим сервисам преимущества в поиске

Ведомости

ФАС вынесла решение, согласно которому компания «Яндекс» в месячный срок обязана прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в своей поисковой системе, сообщает ТАСС со ссылкой на базу решений ведомства.

«[Прекратить] предоставление сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО "Яндекс" (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе "Яндекс"», — приводит агентство выдержку из решения ФАС.

Речь, в частности, идет о прибегании к помощи интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящих в ООО «Яндекс».

В декабре прошлого года на злоупотребления доминирующим положением «Яндекса» и Mail.ru Group пожаловалась Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). В жалобе указывалось, что «Яндекс» в рамках действующего антипиратского меморандума предоставляет преференции только одной группе правообладателей – владельцам прав на аудиовизуальные произведения, а книжные издательства лишены такого механизма защиты своего контента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных