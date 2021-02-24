ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать своим сервисам преимущества в поиске
«[Прекратить] предоставление сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО "Яндекс" (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе "Яндекс"», — приводит агентство выдержку из решения ФАС.
Речь, в частности, идет о прибегании к помощи интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящих в ООО «Яндекс».
В декабре прошлого года на злоупотребления доминирующим положением «Яндекса» и Mail.ru Group пожаловалась Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). В жалобе указывалось, что «Яндекс» в рамках действующего антипиратского меморандума предоставляет преференции только одной группе правообладателей – владельцам прав на аудиовизуальные произведения, а книжные издательства лишены такого механизма защиты своего контента.