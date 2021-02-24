ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать своим сервисам преимущества в поиске

В декабре прошлого года на злоупотребления доминирующим положением «Яндекса» и Mail.ru Group пожаловалась Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). В жалобе указывалось, что «Яндекс» в рамках действующего антипиратского меморандума предоставляет преференции только одной группе правообладателей – владельцам прав на аудиовизуальные произведения, а книжные издательства лишены такого механизма защиты своего контента.