Выручка «Яндекса» в 2020 году выросла почти на четверть
Консолидированная выручка «Яндекса» по результатам 2020 г. составила 218,3 млрд руб., что на 24% больше показателей годом ранее, следует из отчетности компании. При этом темпы роста были меньше, чем до пандемии. Так, в 2019 г. «Яндекс» увеличил выручку на 37%.
Чистая прибыль компании выросла на 116% г/г и достигла 24,1 млрд руб. При этом годом ранее было зафиксировано падение показателя на 75%.
Без учета «Яндекс.Маркета» консолидированная выручка компании за 2020 г. увеличилась на 17% и составила 206 млрд руб., а чистая прибыль упала на 16% — до 13 млрд руб. Выручка самого «Яндекс.Маркета», в сегмент которого входят сервис для выбора товаров и сравнения цен, маркетплейс и несколько небольших экспериментальных направлений, в 2020 г. составила 13,8 млрд руб.
При этом выручка «Яндекса» за четвертый квартал 2020 г. выросла сильнее годовой — на 39% г/г, до 71,6 млрд руб., а чистая прибыль — на 43%, до 400 млн руб. Без «Яндекс.Маркета» увеличение данных показателей составило 24% и 130% соответственно — до 63,9 млрд руб. и 4,2 млрд руб.
«На протяжении непростого 2020 г. финансовые показатели компании продолжили уверенно расти. Мы активно развивали новые направления бизнеса. По итогам года нерекламные доходы составили почти половину всей выручки компании. Успехи крупнейших направлений Яндекса — Поиска и Такси — дали нам возможность вкладываться в развитие новых перспективных проектов», — оценил показатели отчетности операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
Скорректированный показатель EBITDA «Яндекса» в 2020 г. без учета «Яндекс.Маркета» вырос на 6% и достиг 53,9 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 28,5 млрд руб. — на 2% больше, чем годом ранее.
Выручка компании от продажи интернет-рекламы в целом за год увеличилась на 4% — до 126,4 млрд руб. Доходы сегмента «Такси», куда входят фудтех и каршеринг «Яндекс.Драйв», выросли на 47% г/г — до 66,9 млрд руб.
По итогам 2021 г. «Яндекс» ожидает получить выручку в размере 305-320 млрд руб., то есть нарастить ее на 47%, следует из прогноза компании. Эти ожидания будут реализованы в случае, если ситуация с пандемией коронавируса не ухудшится и со второго квартала ситуация начнет улучшаться. Кроме того, рост выручки будет связан, прежде всего, с показателям в сегментах электронной коммерции, а также ростом логистического бизнеса и восстановлением показателей в сегментах «Поиска и портала» и «Такси», отмечается в пресс-релизе компании.