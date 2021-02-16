Выручка «Яндекса» в 2020 году выросла почти на четверть

По итогам 2021 г. «Яндекс» ожидает получить выручку в размере 305-320 млрд руб., то есть нарастить ее на 47%, следует из прогноза компании. Эти ожидания будут реализованы в случае, если ситуация с пандемией коронавируса не ухудшится и со второго квартала ситуация начнет улучшаться. Кроме того, рост выручки будет связан, прежде всего, с показателям в сегментах электронной коммерции, а также ростом логистического бизнеса и восстановлением показателей в сегментах «Поиска и портала» и «Такси», отмечается в пресс-релизе компании.