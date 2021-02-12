«Яндекс» раскрыл внутреннюю утечку данных около 5 000 пользователей

В ходе расследования установлено, что этим сотрудником был один из трех системных администраторов, обладавших правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. При этом неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован, добавили в компании. «Яндекс» отправил уведомление пользователям о необходимости смены пароля и принес свои извинения.