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«Яндекс» раскрыл внутреннюю утечку данных около 5 000 пользователей

Ведомости

Служба безопасности «Яндекса» раскрыла факт внутренней утечки с около 5 тыс. почтовых ящиков пользователей. Об этом сообщается на сайте компании.

«Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков», — говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что этим сотрудником был один из трех системных администраторов, обладавших правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. При этом неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован, добавили в компании. «Яндекс» отправил уведомление пользователям о необходимости смены пароля и принес свои извинения. 

Сейчас компания проводит внутреннее расследование и уже обратилась в правоохранительные органы. Она намерена пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа. «Это поможет минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей», — отметили в «Яндексе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных