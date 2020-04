Zoom раскрывает личные адреса и телефоны пользователей «Яндекса»

Раскрытие личных данных пользователей – это не первая проблема с приватностью в Zoom. Стандартные настройки Zoom позволяют злоумышленникам подключаться к конференциям без ведома организаторов и выводить на экраны порнографию и оскорбительные материалы, пишет The New York Times. Клиент Zoom для iOS передавал данные пользователей компании Facebook, а клиент для Windows позволял хакерам получить учетные данные от компьютера; в апреле компания заявила, что устранила эти проблемы. После этого The Washington Post сообщила о бреши в функции записи разговоров в Zoom, из-за которой более 15 000 личных видеозвонков оказались в открытом доступе.