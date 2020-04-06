Zoom раскрывает личные адреса и телефоны пользователей «Яндекса»

Корреспондент «Ведомостей» убедился, что алгоритмы сервиса настроены не идеально – после регистрации в Zoom с помощью почты на @yandex.kz (домен для Казахстана) и входа в систему ему стали доступны данные 999 других пользователей с почтой на @yandex.kz, в том числе их номера телефонов. Столько же контактов стали доступны при регистрации с почтой на @yandex.by (для Белоруссии). Также удалось узнать данные нескольких десятков людей, зарегистрировавшихся в Zoom с адресами на @citydom.ru (провайдер «Эр-телеком холдинг», бренд «Дом.ру») и @starlink.ru (провайдер Starlink). При регистрации на @yandex.ua, альтернативных доменах «Рамблера» (@ro.ru, @autorambler.ru) и Mail.ru (@list.ru, @bk.ru) сервис работал корректно.