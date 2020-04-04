Сервис конференц-связи Zoom оказался скомпрометирован

Zoom не записывает переговоры по умолчанию. Но организаторы онлайн-конференций могут включить запись и сохранить ее непосредственно в Zoom или отдельно, на своих персональных компьютерах, без согласия других участников. При этом уведомление о том, что запись ведется, получают все участники разговора. Как записи звонков оказались в интернете, а сами видео были записаны с помощью программного обеспечения Zoom и сохранены в отдельном онлайн-хранилище без пароля, люди, переговоры которых были преданы огласке, не знают, сообщает The Washington Post. Zoom присваивает видеоконференциям открытые идентификаторы (PMI) и не шифрует подключение – путем онлайн-поиска можно найти большое количество записей: эксперты, опрошенные изданием, обнаружили таким образом более 15 000 записей.