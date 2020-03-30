Как обезопасить бизнес от кибератак во время эпидемии

1. Еще внимательнее, чем обычно, следите за фишингом. Киберпреступники любят кризисы. Ждите от них фишинговых писем с новыми, самыми эффективными средствами защиты от коронавируса или срочными инструкциями от начальника, который работает из дома, за которыми на самом деле скрываются вредоносные программы, которые могут угрожать вашим устройствам и корпоративной сети.