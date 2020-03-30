Как обезопасить бизнес от кибератак во время эпидемии
Весь мир думает о системных угрозах коронавируса – и киберпреступники тоже хотят воспользоваться кризисом, запустив собственные вирусы. Все больше людей работает удаленно. В офисах скоро, возможно, останутся только минимальные команды IT-поддержки или не останется вообще никого.
По этой причине и сотрудники, и работодатели должны быть очень внимательными, чтобы защитить себя и конфиденциальную информацию компании. Вот что нужно делать и помнить, чтобы свести риск к минимуму.
Что делать сотрудникам
1. Еще внимательнее, чем обычно, следите за фишингом. Киберпреступники любят кризисы. Ждите от них фишинговых писем с новыми, самыми эффективными средствами защиты от коронавируса или срочными инструкциями от начальника, который работает из дома, за которыми на самом деле скрываются вредоносные программы, которые могут угрожать вашим устройствам и корпоративной сети.