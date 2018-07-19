Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4612 от 19.07.2018 под заголовком: Как следить за персоналом, не нарушая закон

Как контролировать компьютеры сотрудников, не нарушая закон

Три шага для внедрения систем контроля
Сергей Ожегов, генеральный директор компании SearchInform
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Конституция России – статья 23 – гарантирует каждому гражданину право на неприкосновенность частной жизни. Это значит, что сотрудники могут хранить в тайне свою переписку и телефонные переговоры, электронные и любые другие личные сообщения. Но возможности систем контроля сегодня настолько широки, что гипотетически могут нарушать права сотрудников. Например, DLP – системы защиты от утечек данных – обрабатывают весь контент, генерируемый пользователем. И перед компанией возникает вопрос: как контролировать персонал, не посягая на личное и не нарушая закон? Делюсь опытом нашей компании.

Ваши отношения с сотрудниками регулирует Трудовой кодекс (ТК). И он вполне однозначно говорит две вещи:

сотрудник в рабочее время обязан трудиться (ст. 91 ТК);

работодатель имеет право требовать от работника исполнения трудовых обязанностей (ст. 22 ТК), а без соответствующего контроля сделать это практически нереально.

Кроме того, если вы даете человеку работу и организуете условия труда (ст. 209 ТК), то можете распоряжаться собственным имуществом по своему усмотрению (ч. 2 ст. 209 Гражданского кодекса). Проще говоря, предоставили компьютер для работы – можете установить систему контроля.

По закону вы не только вправе, но и обязаны контролировать сотрудников, чтобы защитить персональные данные, банковскую и коммерческую тайны, информацию в государственных информационных системах, а также данные в АСУ на объектах критической инфраструктуры. Это закреплено в федеральных законах «О персональных данных», «О банках и банковской деятельности», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О коммерческой тайне» и других нормативных актах. В конце концов, анализировать действия сотрудника будете не вы, а программа, которую невозможно привлечь к уголовной ответственности (ст. 19 Уголовного кодекса).

Это основа стратегии внедрения системы контроля. Вот конкретные шаги.

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