На какие махинации с данными пускаются сотрудники
В 2019 г. российские суды вынесли 371 решение по искам работодателей к недобросовестным сотрудникам за манипуляции с данными, подсчитала компания SearchInfоrm по материалам опубликованных дел на сайте суд.рф. Сотрудники-нарушители передавали сторонним лицам персональные данные о клиентах и их счетах, переоформляли сим-карты и снимали деньги со счетов абонентов, изменяли лимиты выдачи средств по банковским картам, прослушивали разговоры абонентов или искали о них данные в базах, пересылали конфиденциальные документы конкурентам по корпоративной почте, меняли записи в базах или удаляли информацию с сайтов компаний. Больше всего судебных процессов вели телекоммуникационные компании (70% судебных решений) и банки (12% решений). Однако выявленных нарушений на порядок больше, чем судебных процессов. По данным опроса 1052 компаний, проведенного той же компанией SearchInform, только 12% респондентов подают на злоумышленников в суд. Остальные стараются не выносить сор из избы. «Ведомости» выясняли, как компании наказывают сотрудников за нарушения, связанные с данными.
Коварная сим-карта
Нарушения закона, связанные с данными, подпадают под четыре статьи Уголовного кодекса (УК).
По числу рассмотренных в судах дел в 2019 г. лидировала статья 272, предусматривающая привлечение к ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации.
В 2019 г. по этой статье суды рассмотрели 187 дел, 47 было прекращено, по 77 вынесены приговоры, остальные дела находятся на стадиях обжалования или были возвращены правоохранительным органам.
Самый распространенный случай 2019 г. – внесение изменений в базы данных с целью замены сим-карты (часто для последующего вывода денег со счета абонента).