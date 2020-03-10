На какие махинации с данными пускаются сотрудники

В 2019 г. российские суды вынесли 371 решение по искам работодателей к недобросовестным сотрудникам за манипуляции с данными, подсчитала компания SearchInfоrm по материалам опубликованных дел на сайте суд.рф. Сотрудники-нарушители передавали сторонним лицам персональные данные о клиентах и их счетах, переоформляли сим-карты и снимали деньги со счетов абонентов, изменяли лимиты выдачи средств по банковским картам, прослушивали разговоры абонентов или искали о них данные в базах, пересылали конфиденциальные документы конкурентам по корпоративной почте, меняли записи в базах или удаляли информацию с сайтов компаний. Больше всего судебных процессов вели телекоммуникационные компании (70% судебных решений) и банки (12% решений). Однако выявленных нарушений на порядок больше, чем судебных процессов. По данным опроса 1052 компаний, проведенного той же компанией SearchInform, только 12% респондентов подают на злоумышленников в суд. Остальные стараются не выносить сор из избы. «Ведомости» выясняли, как компании наказывают сотрудников за нарушения, связанные с данными.