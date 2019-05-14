За что инвесторам нравятся Zoom и HeadHunter

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Эрик Юань, основатель и гендиректор Zoom Video Communications Getty Images

Американский сервис Zoom – один из героев IPO технологических компаний нынешнего года. В 2017 г. Zoom оценили при очередном раунде финансирования в $1 млрд, во время размещения на бирже NASDAQ 17 апреля его стоимость оказалась в 10 раз больше, а сейчас – уже в 18 раз. Основателю и гендиректору Zoom Эрику Юаню когда-то восемь раз отказывали в визе США. А теперь он стал американским миллиардером: его состояние Bloomberg Billionaires Index оценивает более чем в $3 млрд.

Юань успеху на бирже не так уж рад. Он лаконично сказал журналисту Bloomberg TV: цена «слишком высока» и оказывает излишнее давление на его компанию. Не помогло. С начала мая котировки Zoom не опускаются ниже $70, в то время как перед размещением был заявлен интервал в $28–32 за акцию (в ходе IPO они ушли по $36, а в первый же день торгов, 18 апреля, взлетели на 72% до $62).

И Zoom, и, например, российский сервис поиска работы HeadHunter с его чрезвычайно успешным размещением на NASDAQ в начале мая – нишевые сервисные компании, и именно им сопутствовал успех. Такие сегодня предпочтения у инвесторов.

Рынок видеоконференций будет расти по 8% в год как минимум до 2026 г., сказано в отчете Transparency Market Research. Все больше людей предпочитают работать из дома, а Zoom может объединить по видеосвязи от 2 до 500 человек. Как рассказывал Юань, им пользуются не только для совещаний руководства – программисты общаются, когда совместно пишут код, врачи проводят дифференциальную диагностику, адвокаты беседуют со свидетелями, актеры репетируют онлайн, студенты участвуют в семинарах.

В отличие от Lyft и Pinterest, которые широко известны и убыточны, Zoom не так раскручен, зато последовательно идет к прибыльности. За три последних года выручка компании выросла в 5,5 раза (с $60,8 млн до $330,5 млн), а показанная в прошлом году чистая прибыль в $7,6 млн вдвое больше, чем убытки за 2016 и 2017 годы, вместе взятые.

Как Юань попал в Америку

Юань родился 49 лет назад в семье горных инженеров в Китае. Зарабатывать деньги он пытался еще в младших классах. Натащил во двор строительного мусора, рассчитывая сдать содержащийся в нем металл. Вот только на вторсырье принимали чистый металлолом. Юань развел костер, чтобы сжечь все лишнее, а огонь перекинулся на соседский дом. В общем, в металлургии Юань разочаровался.

30 лет назад Юань услышал речь Билла Гейтса об интернете и загорелся мечтой работать в Кремниевой долине. У него даже была идея для стартапа. Юань учился в Шаньдунском университете науки и техники и ради свидания с девушкой должен был 10 часов ехать на поезде в родные места. Это было дороговато. В итоге они виделись раза два в год и сильно скучали. «Я терпеть не мог эти поездки и выдумывал другие способы, как навестить свою девушку, не путешествуя, – вспоминал он в интервью интернет-изданию Thrive Global. – И мечтал о гаджете, на котором можно нажать кнопку и увидеть ее, поговорить с ней, как будто мы в одной комнате!» Эта девушка теперь его жена, у них трое детей.

В середине 1990-х Юань решил переехать в США и подал заявление на визу. Но его фамилию по ошибке внесли не в тот список и отказали, и во второй раз тоже, а всего – восемь отказов за два года. Юань готов был пробовать и 20, и 30 раз. Американские чиновники сломались на девятой попытке: в 1997 г. Юань переехал в Кремниевую долину.