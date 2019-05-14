Статья опубликована в № 4811 от 14.05.2019 под заголовком: Компания недели: HeadHunter
Почему IPO Headhunter оказалось таким успешным
Инвесторы любят сфокусированные монобизнесы
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HeadHunter
Лет десять назад деловые журналисты регулярно интересовались чуть ли не у каждой частной компании в России – нет ли у вас планов провести IPO? Сознаваться, что таких планов вовсе нет, казалось практически неприличным. Биржа – конечно, американская или британская – была вишенкой на торте, признанием успеха в бизнесе.
Но финансовый кризис 2008 г., замедление роста ВВП, Крым, санкции, выдавливание иностранцев из России – и вот и зарубежное IPO теперь чуть ли не роскошь, а не средство привлечения инвестиций или выхода из бизнеса. Решаются на этот шаг единицы – безумству храбрых поем мы песню.
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