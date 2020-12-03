Издатели книг пожаловались в ФАС на «Яндекс» и Mail.ru Group

Ассоциация просит антимонопольное ведомство выдать «Яндексу» предписание об устранении признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением, сказано в обращении в ФАС, подписанном гендиректором АЗАПИ Максимом Рябыко. Он указывает, что «Яндекс» в рамках действующего антипиратского меморандума предоставляет преференции только одной группе правообладателей – владельцам прав на аудиовизуальные произведения. Книжные издательства лишены такого механизма защиты своего контента, отмечает он, добавляя, что «Яндекс» продвигает через поисковую выдачу нелегальные ресурсы с электронными и аудиокнигами, тем самым нарушая антимонопольное законодательство. Издательства регулярно обнаруживают нелегальные копии электронных и аудиокниг или ссылки на них не только в поисковой выдаче «Яндекса», но и на сервисах «Яндекс.Диск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Видео», следует из текста заявления. В отсутствие внесудебного механизма ограничения доступа к пиратским копиям издатели блокируют через суд сотни нелегальных ресурсов и их «зеркал», однако пиратские сайты в поиске «Яндекса» на 40% состоят из новых «зеркал», резюмирует Рябыко.