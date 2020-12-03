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Издатели книг пожаловались в ФАС на «Яндекс» и Mail.ru Group

Из-за пиратства на принадлежащих этим интернет-компаниям ресурсах книгоиздатели ежегодно теряют 3–4 млрд рублей
Мария Истомина
Ассоциация просит антимонопольное ведомство выдать «Яндексу» предписание об устранении признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением /Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) два заявления с просьбой принять срочные меры в отношении «Яндекса» и Mail.ru Group, сообщили в ассоциации (копии обоих заявлений есть у «Ведомостей»). АЗАПИ представляет интересы 15 крупнейших книжных издательств: «Эксмо», АСТ, «Альпина паблишер», «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» и др.

Ассоциация просит антимонопольное ведомство выдать «Яндексу» предписание об устранении признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением, сказано в обращении в ФАС, подписанном гендиректором АЗАПИ Максимом Рябыко. Он указывает, что «Яндекс» в рамках действующего антипиратского меморандума предоставляет преференции только одной группе правообладателей – владельцам прав на аудиовизуальные произведения. Книжные издательства лишены такого механизма защиты своего контента, отмечает он, добавляя, что «Яндекс» продвигает через поисковую выдачу нелегальные ресурсы с электронными и аудиокнигами, тем самым нарушая антимонопольное законодательство. Издательства регулярно обнаруживают нелегальные копии электронных и аудиокниг или ссылки на них не только в поисковой выдаче «Яндекса», но и на сервисах «Яндекс.Диск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Видео», следует из текста заявления. В отсутствие внесудебного механизма ограничения доступа к пиратским копиям издатели блокируют через суд сотни нелегальных ресурсов и их «зеркал», однако пиратские сайты в поиске «Яндекса» на 40% состоят из новых «зеркал», резюмирует Рябыко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных