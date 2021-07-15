Spotify назвал самых популярных исполнителей в России
Аудиостриминговый сервис Spotify, который запустился в России 15 июля прошлого года, назвал самых популярных исполнителей, пишет «Интерфакс».
В топ-10 самых популярных исполнителей вошли Morgenshtern, Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaoh, Boulevard Depo, Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot и Макс Корж.
Топ-10 самых популярных исполнительниц по версии Spotify: Алена Швец, Билли Айлиш и Ариана Гранде, за ней следуют Дора, Zivert, Земфира, Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.
Spotify также назвал города, где пользователей сервиса оказалось больше всего. Первые два места заняли Москва и Санкт-Петербург, третье и четвертое — Екатеринбург и Краснодар, на пятом — Новосибирск. В десятку также вошли Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Уфа.
В топ-10 самых прослушиваемых треков вошли Slava Marlow «Снова я напиваюсь», kizaru «Дежавю» и другие.