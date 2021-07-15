Spotify назвал самых популярных исполнителей в России

Spotify также назвал города, где пользователей сервиса оказалось больше всего. Первые два места заняли Москва и Санкт-Петербург, третье и четвертое — Екатеринбург и Краснодар, на пятом — Новосибирск. В десятку также вошли Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Уфа.