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Spotify назвал самых популярных исполнителей в России

Ведомости

Аудиостриминговый сервис Spotify, который запустился в России 15 июля прошлого года, назвал самых популярных исполнителей, пишет «Интерфакс». 

В топ-10 самых популярных исполнителей вошли Morgenshtern, Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaoh, Boulevard Depo, Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot и Макс Корж.

Топ-10 самых популярных исполнительниц по версии Spotify: Алена Швец, Билли Айлиш и Ариана Гранде, за ней следуют Дора, Zivert, Земфира, Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.

Spotify также назвал города, где пользователей сервиса оказалось больше всего. Первые два места заняли Москва и Санкт-Петербург, третье и четвертое — Екатеринбург и Краснодар, на пятом — Новосибирск. В десятку также вошли Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Уфа.

В топ-10 самых прослушиваемых треков вошли Slava Marlow «Снова я напиваюсь», kizaru «Дежавю» и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных