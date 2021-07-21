Действие антипиратского меморандума продлили до февраля 2022 года

Изначально планировалось, что срок действия меморандума составит один год, а взамен ему и на его базе будет разработан антипиратский законопроект. В нем должны быть учтены интересы всех правообладателей, в том числе книжных издательств и разработчиков софта, рассказывали ранее три собеседника «Ведомостей», участвующие в заседаниях рабочих групп. Обсуждение законопроекта началось сразу после принятия меморандума сначала в Роскомнадзоре, а затем в Госдуме и администрации президента. Однако работа над законопроектом затянулась и его внесли в Госдуму лишь в июне 2021 г.