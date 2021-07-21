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Действие антипиратского меморандума продлили до февраля 2022 года

Ведомости

Правообладатели и IT-компании продлили действие антипиратского меморандума до февраля 2022 г., сообщила пресс-служба Роскомнадзора. 

«21 июля на площадке Роскомнадзора состоялось заочное заседание участников меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. Представители отрасли единогласно решили продлить действие Антипиратского меморандума до 1 февраля 2022 года», — говорится в сообщении ведомства. 

Антипиратский меморандум был подписан в ноябре 2018 г. между интернет-компаниями «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group и правообладателями  - крупнейшими медиакомпаниями «Первый канал», холдинг ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), ассоциация «Интернет-видео» (АИВ, онлайн-кинотеатры Ivi, Okko, Megogo и т.д.) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ, объединяет ведущие российские продюсерские компании). 

Согласно меморандуму, если производитель фильмов или сериалов находит в поисковике ссылку на нелегальную копию своего контента, то, не дожидаясь решения суда о признании ресурса пиратским, он отправляет ее в специально созданный реестр. Интернет-компании обязаны следить за реестром и удалять ссылки в течение шести часов с момента внесения. Держателем реестра был выбран Медиа-коммуникационный союз (МКС).

Изначально планировалось, что срок действия меморандума составит один год, а взамен ему и на его базе будет разработан антипиратский законопроект. В нем должны быть учтены интересы всех правообладателей, в том числе книжных издательств и разработчиков софта, рассказывали ранее три собеседника «Ведомостей», участвующие в заседаниях рабочих групп. Обсуждение законопроекта началось сразу после принятия меморандума сначала в Роскомнадзоре, а затем в Госдуме и администрации президента. Однако работа над законопроектом затянулась и его внесли в Госдуму лишь в июне 2021 г. 

Законопроект закрепляет возможность для правообладателей во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений. Сейчас такой механизм доступен только для создателей аудиовизуального контента. 

При этом правообладателей не устроил внесенный законопроект, сообщали «Ведомости». Ключевая претензия правообладателей к законопроекту – в нем не описаны какие-либо санкции в отношении сайтов, регулярно нарушающих авторские права. Применение радикальных мер в отношении рецидивистов, как считают в Медиа-коммуникационном союзе МКС и ассоциации «Интернет-видео», могло бы значительно повысить эффективность борьбы с интернет-пиратством. Приведенная МКС статистика показывает, что за 2,5 года половина ссылок на нелегальный контент в поисковой выдаче в рунете приходится на 10 пиратских ресурсов.

Четыре источника «Ведомостей», принимавших участие в обсуждении документа, заявили, что против принятия радикальных мер выступили интернет-компании и некоторые правообладатели, так как, по их мнению, под блокировку в таком случае могли попасть легальные площадки, на которых размещается пользовательский контент.

Ранее по теме: Правообладателей не устроил законопроект о защите их прав

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных