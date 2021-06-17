Правообладателей не устроил законопроект о защите их прав

Ключевая претензия правообладателей к законопроекту – в нем не описаны какие-либо санкции в отношении сайтов, регулярно нарушающих авторские права. Применение радикальных мер в отношении рецидивистов, как считают в Медиа-коммуникационном союзе (МКС) и ассоциации «Интернет-видео» (АИВ, онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo и т. д.), могло бы значительно повысить эффективность борьбы с интернет-пиратством. Приведенная МКС статистика показывает, что за 2,5 года половина ссылок на нелегальный контент в поисковой выдаче в рунете приходится на 10 пиратских ресурсов.