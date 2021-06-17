Правообладателей не устроил законопроект о защите их прав

Правообладателей не устроил законопроект о защите их правОни заявляют, что в документ не вошли концептуальные меры воздействия на медиапиратов
Ключевая претензия правообладателей к законопроекту – в нем не описаны какие-либо санкции в отношении сайтов, регулярно нарушающих авторские права. Применение радикальных мер в отношении рецидивистов, как считают в Медиа-коммуникационном союзе (МКС) и ассоциации «Интернет-видео» (АИВ, онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo и т. д.), могло бы значительно повысить эффективность борьбы с интернет-пиратством. Приведенная МКС статистика показывает, что за 2,5 года половина ссылок на нелегальный контент в поисковой выдаче в рунете приходится на 10 пиратских ресурсов.
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский вечером 15 июня внес законопроект, закрепляющий возможность для правообладателей во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений. Сейчас такой механизм доступен только для создателей аудиовизуального контента, которые в ноябре 2018 г. подписали антипиратский меморандум. Это крупнейшие медиакомпании «Первый канал», холдинг ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», АИВ и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (объединяет ведущие российские продюсерские компании).