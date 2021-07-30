Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney после выхода «Черной вдовы»
Актриса Скарлет Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме Marvel «Черная вдова», подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск к компании Disney, сообщила The Wall Street Journal. Актриса утверждает, что компания нарушила ее контракт и выпустила фильм на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с его выходом в кинотеатрах.
Йоханссон пояснила в иске, что, согласно ее контракту, Disney гарантировал ей эксклюзивный релиз в кинотеатрах, а ее гонорар в значительной степени зависит от кассовых сборов «Черной вдовы».
«Disney намеренно спровоцировал нарушение Marvel соглашения без каких-либо оснований, чтобы помешать г-же Йоханссон в полной мере воспользоваться выгодой от ее сделки с Marvel», — говорится в иске.
Представитель Disney заявил, что иск Йоханссон не имеет под собой никаких оснований. В компании отметили, что полностью выполнили контракт Йоханссон и, кроме того, выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премьерным доступом «значительно повысил для нее возможность получать дополнительный доход к $20 млн, которые она получила на сегодняшний день».