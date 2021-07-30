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Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney после выхода «Черной вдовы»

Ведомости

Актриса Скарлет Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме Marvel «Черная вдова», подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск к компании Disney, сообщила The Wall Street Journal. Актриса утверждает, что компания нарушила ее контракт и выпустила фильм на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с его выходом в кинотеатрах.

Йоханссон пояснила в иске, что, согласно ее контракту, Disney гарантировал ей эксклюзивный релиз в кинотеатрах, а ее гонорар в значительной степени зависит от кассовых сборов «Черной вдовы».

«Disney намеренно спровоцировал нарушение Marvel соглашения без каких-либо оснований, чтобы помешать г-же Йоханссон в полной мере воспользоваться выгодой от ее сделки с Marvel», — говорится в иске.

Представитель Disney заявил, что иск Йоханссон не имеет под собой никаких оснований. В компании отметили, что полностью выполнили контракт Йоханссон и, кроме того, выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премьерным доступом «значительно повысил для нее возможность получать дополнительный доход к $20 млн, которые она получила на сегодняшний день».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных