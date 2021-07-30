Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney после выхода «Черной вдовы»

Представитель Disney заявил, что иск Йоханссон не имеет под собой никаких оснований. В компании отметили, что полностью выполнили контракт Йоханссон и, кроме того, выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премьерным доступом «значительно повысил для нее возможность получать дополнительный доход к $20 млн, которые она получила на сегодняшний день».