Администраторы групп во «ВКонтакте» получат доступ к монетизации видео
Администраторы групп и публичных страниц во «ВКонтакте» смогут получать деньги за рекламу в своих видео, сообщила пресс-служба социальной сети.
«ВКонтакте» разделит с авторами видео выручку от рекламы. На первом этапе получать доход смогут сообщества, которые участвуют в партнерской программе», — говорится в сообщении.
Получать средства смогут сообщества с дневным охватом минимум в 10 000 пользователей, публикующие оригинальные видео на любые темы. Уточняется, что ролики должны быть качественными, интересными для пользователей и не нарушающими правила соцсети. Для участия в программе необходимо заполнить анкету в разделе «Монетизация ВКонтакте», где указаны все способы заработка на площадке и возможный объем выплат.
Заработку авторов будет способствовать система рекомендаций, отметили во «ВКонтакте». Она учитывает миллионы параметров, благодаря чему пользователям предлагаются ролики, максимально учитывающие их интересы.