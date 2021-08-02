Администраторы групп во «ВКонтакте» получат доступ к монетизации видео

Получать средства смогут сообщества с дневным охватом минимум в 10 000 пользователей, публикующие оригинальные видео на любые темы. Уточняется, что ролики должны быть качественными, интересными для пользователей и не нарушающими правила соцсети. Для участия в программе необходимо заполнить анкету в разделе «Монетизация ВКонтакте», где указаны все способы заработка на площадке и возможный объем выплат.