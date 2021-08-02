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Администраторы групп во «ВКонтакте» получат доступ к монетизации видео

Ведомости

Администраторы групп и публичных страниц во «ВКонтакте» смогут получать деньги за рекламу в своих видео, сообщила пресс-служба социальной сети.

«ВКонтакте» разделит с авторами видео выручку от рекламы. На первом этапе получать доход смогут сообщества, которые участвуют в партнерской программе», — говорится в сообщении.

Получать средства смогут сообщества с дневным охватом минимум в 10 000 пользователей, публикующие оригинальные видео на любые темы. Уточняется, что ролики должны быть качественными, интересными для пользователей и не нарушающими правила соцсети. Для участия в программе необходимо заполнить анкету в разделе «Монетизация ВКонтакте», где указаны все способы заработка на площадке и возможный объем выплат.

Заработку авторов будет способствовать система рекомендаций, отметили во «ВКонтакте». Она учитывает миллионы параметров, благодаря чему пользователям предлагаются ролики, максимально учитывающие их интересы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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