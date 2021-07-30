Музыкальный фестиваль VK Fest перенесли на 2022 год

Ранее организаторы перенесли VK Fest на месяц – на 28-29 августа. Эта мера «сильно ударила по фестивалю», но, несмотря на это, «чуда не произошло». Уровень заболеваемости COVID-19 в городе по-прежнему высокий, а ограничения продлены до 29 августа. По словам организаторов, свое участие в 2022 г. подтвердили Little Big, Niletto, Artik & Asti, «Пошлая Молли», Cream Soda и Gone.Fludd. Ранее приобретенные билеты будут действительны в следующем году.