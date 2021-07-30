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Музыкальный фестиваль VK Fest перенесли на 2022 год

Ведомости

Музыкальный оpen air фестиваль VK Fest перенесен на 2022 г., сообщили организаторы мероприятия во «ВКонтакте».

«На VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел», — говорится в сообщении. Фестиваль состоится 23 и 24 июля 2022 г. в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Ранее организаторы перенесли VK Fest на месяц – на 28-29 августа. Эта мера «сильно ударила по фестивалю», но, несмотря на это, «чуда не произошло». Уровень заболеваемости COVID-19 в городе по-прежнему высокий, а ограничения продлены до 29 августа. По словам организаторов, свое участие в 2022 г. подтвердили Little Big, Niletto, Artik & Asti, «Пошлая Молли», Cream Soda и Gone.Fludd. Ранее приобретенные билеты будут действительны в следующем году.

По данным оперативного штаба на 30 июля, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1916 новых случаев коронавируса, 1965 человек выздоровели, 67 умерли. Всего в городе зарегистрировано более 526 000 случаев заражения и свыше 19 000 летальных исходов. По общему числу случаев COVID-19 и суточному приросту Петербург занимает второе место среди российских регионов после Москвы.

Ранее по теме: Организаторы сообщили об отмене музыкального фестиваля «Жара»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных