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Организаторы сообщили об отмене музыкального фестиваля «Жара»

Ведомости

Международный музыкальный фестиваль «Жара», начавшийся 23 июня в «Крокус Сити Холле», отменен в связи с ограничениями, которые начали действовать в Московской области, сообщили организаторы мероприятия в Facebook.

«С сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия "Жара фест. Москва" с 24 по 27 июня 2021 г. в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ "Крокус Сити Холл"», – говорится в сообщении. Такое ограничение своим постановлением ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с распространением коронавируса. Организаторы предложили обменять билеты на другие мероприятия, запланированные на 2022 г., – «Жара Music Awards» и «Жара» в Баку. В Москве фестиваль должен был продлиться до 27 июня. На фестивале должны были выступить такие артисты, как Егор Крид, Тимати, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Клава Кока и другие.

Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса были отменены запланированные на 2021 г. фестивали «Нашествие», «Дикая мята», Ural Music Night и другие. Вчера губернатор Московской области подписал постановление о новых ограничениях в регионе. Они коснулись, в том числе, допустимого количества зрителей массовых мероприятий. В помещениях оно не должно превышать 50 человек, а на открытом воздухе – 500. С 28 июня данное ограничение не будет распространяться на зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Ранее по теме: В Екатеринбурге отменили фестиваль Ural Music Night

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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