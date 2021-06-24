Организаторы сообщили об отмене музыкального фестиваля «Жара»
«С сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия "Жара фест. Москва" с 24 по 27 июня 2021 г. в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ "Крокус Сити Холл"», – говорится в сообщении. Такое ограничение своим постановлением ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с распространением коронавируса. Организаторы предложили обменять билеты на другие мероприятия, запланированные на 2022 г., – «Жара Music Awards» и «Жара» в Баку. В Москве фестиваль должен был продлиться до 27 июня. На фестивале должны были выступить такие артисты, как Егор Крид, Тимати, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Клава Кока и другие.
Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса были отменены запланированные на 2021 г. фестивали «Нашествие», «Дикая мята», Ural Music Night и другие. Вчера губернатор Московской области подписал постановление о новых ограничениях в регионе. Они коснулись, в том числе, допустимого количества зрителей массовых мероприятий. В помещениях оно не должно превышать 50 человек, а на открытом воздухе – 500. С 28 июня данное ограничение не будет распространяться на зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.