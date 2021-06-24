Организаторы сообщили об отмене музыкального фестиваля «Жара»

«С сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия "Жара фест. Москва" с 24 по 27 июня 2021 г. в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ "Крокус Сити Холл"», – говорится в сообщении. Такое ограничение своим постановлением ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с распространением коронавируса. Организаторы предложили обменять билеты на другие мероприятия, запланированные на 2022 г., – «Жара Music Awards» и «Жара» в Баку. В Москве фестиваль должен был продлиться до 27 июня. На фестивале должны были выступить такие артисты, как Егор Крид, Тимати, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Клава Кока и другие.