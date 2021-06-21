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В Екатеринбурге отменили фестиваль Ural Music Night

Ведомости

Музыкальный фестиваль Ural Music Night будет отменен в Екатеринбурге в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

«Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба», — написал Куйвашев. По его словам, в регионе «до лучших времен» перенесен сабантуй и прекращена работа фан-зоны «Евро-2020» на «Екатеринбург Арене». Также будут отменены общегородской выпускной вечер в Екатеринбурге и выпускные в школах региона.

Куйвашев подчеркнул, что за сутки в Свердловской области выявили 174 новых случая коронавируса, в то время как в начале мая данный показатель был ниже 100. В регионе разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19, увеличивается число проверок соблюдения населением мер профилактики коронавируса. «Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились», – добавил он.

По данным оперативного штаба на 21 июня, в Свердловской области за последние сутки выявили 174 новых случая коронавируса, 151 человек выздоровел, 14 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 91 тыс. случаев заражения и свыше 3 тыс. летальных исходов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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