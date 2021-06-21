В Екатеринбурге отменили фестиваль Ural Music Night
Музыкальный фестиваль Ural Music Night будет отменен в Екатеринбурге в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
«Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба», — написал Куйвашев. По его словам, в регионе «до лучших времен» перенесен сабантуй и прекращена работа фан-зоны «Евро-2020» на «Екатеринбург Арене». Также будут отменены общегородской выпускной вечер в Екатеринбурге и выпускные в школах региона.
Куйвашев подчеркнул, что за сутки в Свердловской области выявили 174 новых случая коронавируса, в то время как в начале мая данный показатель был ниже 100. В регионе разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19, увеличивается число проверок соблюдения населением мер профилактики коронавируса. «Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились», – добавил он.
По данным оперативного штаба на 21 июня, в Свердловской области за последние сутки выявили 174 новых случая коронавируса, 151 человек выздоровел, 14 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 91 тыс. случаев заражения и свыше 3 тыс. летальных исходов.