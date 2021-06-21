В Екатеринбурге отменили фестиваль Ural Music Night

Куйвашев подчеркнул, что за сутки в Свердловской области выявили 174 новых случая коронавируса, в то время как в начале мая данный показатель был ниже 100. В регионе разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19, увеличивается число проверок соблюдения населением мер профилактики коронавируса. «Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились», – добавил он.