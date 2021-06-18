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В Тульской области отменили фестиваль «Дикая мята»

Ведомости

Все массовые мероприятия, включая музыкальный фестиваль «Дикая мята», отменены в Тульской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«На территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль «Дикая мята»», – говорится в сообщении. Решение принято на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Тульской области. В регионе также ограничили время работы предприятий общественного питания с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев отметил, что в ряде регионов Центрального федерального округа отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом, в том числе наблюдаются новые, более агрессивные штаммы инфекции. За последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения и показатели госпитализации.

Ранее в связи с ростом случаев заболеваний коронавирусом по требованию Роспотребнадзора Московской области на 2022 г. был перенесен рок-фестиваль «Нашествие». 

Ранее по теме: Рок-фестиваль «Нашествие» в Подмосковье перенесли на 2022 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных