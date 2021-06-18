В Тульской области отменили фестиваль «Дикая мята»

«На территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль «Дикая мята»», – говорится в сообщении. Решение принято на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Тульской области. В регионе также ограничили время работы предприятий общественного питания с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.