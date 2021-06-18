В Тульской области отменили фестиваль «Дикая мята»
Все массовые мероприятия, включая музыкальный фестиваль «Дикая мята», отменены в Тульской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«На территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль «Дикая мята»», – говорится в сообщении. Решение принято на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Тульской области. В регионе также ограничили время работы предприятий общественного питания с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.
Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев отметил, что в ряде регионов Центрального федерального округа отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом, в том числе наблюдаются новые, более агрессивные штаммы инфекции. За последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения и показатели госпитализации.
Ранее в связи с ростом случаев заболеваний коронавирусом по требованию Роспотребнадзора Московской области на 2022 г. был перенесен рок-фестиваль «Нашествие».