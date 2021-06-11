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Рок-фестиваль «Нашествие» в Подмосковье перенесли на 2022 год

Ведомости

Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 г. по требованию Роспотребнадзора Московской области в связи с ростом случаев заболеваний коронавирусом. Об этом сообщает сайт мероприятия. Таким образом, «Нашествие» отменяется второй год подряд.

«Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор Московской области вынес решение о невозможности проведения "Нашествия" в июле-августе 2021 года. Новые даты фестиваля — 29-31 июля 2022 года, место проведения — Серпухов», — говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия заверили, что 25 июня автоматизированный сервис начнет возврат денег за билеты или их переоформление на фестиваль 2022 года.

В 2020 г. «Нашествие» должно было пройти 24-26 июля в селе Завидово (Тверская область) — там оно проходило в последние годы. Однако управление Роспотребнадзора по региону посчитало нецелесообразным проводить фестиваль в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Об отмене фестиваля позже объявил губернатор региона Игорь Руденя. Он отметил, что на мероприятие приезжает большое количество гостей из других регионов и что он бы не хотел, чтобы фестиваль «добавил проблем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных