Рок-фестиваль «Нашествие» в Подмосковье перенесли на 2022 год
Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 г. по требованию Роспотребнадзора Московской области в связи с ростом случаев заболеваний коронавирусом. Об этом сообщает сайт мероприятия. Таким образом, «Нашествие» отменяется второй год подряд.
«Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор Московской области вынес решение о невозможности проведения "Нашествия" в июле-августе 2021 года. Новые даты фестиваля — 29-31 июля 2022 года, место проведения — Серпухов», — говорится в сообщении.
Организаторы мероприятия заверили, что 25 июня автоматизированный сервис начнет возврат денег за билеты или их переоформление на фестиваль 2022 года.
В 2020 г. «Нашествие» должно было пройти 24-26 июля в селе Завидово (Тверская область) — там оно проходило в последние годы. Однако управление Роспотребнадзора по региону посчитало нецелесообразным проводить фестиваль в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Об отмене фестиваля позже объявил губернатор региона Игорь Руденя. Он отметил, что на мероприятие приезжает большое количество гостей из других регионов и что он бы не хотел, чтобы фестиваль «добавил проблем».