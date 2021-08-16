«Царьград» отказался от мировой с Google по делу об удалении Youtube-канала

«Все это время телеканал "Царьград" предлагал Google исполнить решение первичного суда, не дожидаясь, когда решение вступит в силу и придется платить штраф. Но переговоры под надуманными предлогами со стороны юристов интернет-гиганта затягивались. Представители Google вместо конструктивного разговора постоянно выдвигали разного рода переговорные условия, которые якобы могли позволить перейти к решению сути вопроса. В итоге создалось ощущение, что Google специально затягивает любой переговорный процесс и волокитит», — говорится в заявлении.