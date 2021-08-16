«Царьград» отказался от мировой с Google по делу об удалении Youtube-канала
«Царьград» отказался от заключения мирового соглашения с Google в рамках рассмотрения жалобы на решение суда, согласно которому американской компании назначили прогрессивную неустойку в случае отказа восстановить аккаунт телеканала на Youtube, сообщает «Интерфакс».
«Руководством телеканала "Царьград" принято решение отказаться от каких-либо переговоров с представителями компании Google по поводу мирового решения судебного спора», — приводит агентство выдержку из заявления компании. В нем также говорится, что в случае, если компания по-прежнему хочет работать в России, придется «либо исполнить законы нашей страны и разблокировать канал "Царьград-ТВ", либо заплатить гигантский штраф».
Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривающий апелляцию Google на решение суда первой инстанции по иску «Царьграда», удовлетворил ходатайство интернет-компании об отложении рассмотрения дела для «мирного урегулирования спора» и перенес его рассмотрение на 16 августа.
«Все это время телеканал "Царьград" предлагал Google исполнить решение первичного суда, не дожидаясь, когда решение вступит в силу и придется платить штраф. Но переговоры под надуманными предлогами со стороны юристов интернет-гиганта затягивались. Представители Google вместо конструктивного разговора постоянно выдвигали разного рода переговорные условия, которые якобы могли позволить перейти к решению сути вопроса. В итоге создалось ощущение, что Google специально затягивает любой переговорный процесс и волокитит», — говорится в заявлении.