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«Царьград» отказался от мировой с Google по делу об удалении Youtube-канала

Ведомости

«Царьград» отказался от заключения мирового соглашения с Google в рамках рассмотрения жалобы на решение суда, согласно которому американской компании назначили прогрессивную неустойку в случае отказа восстановить аккаунт телеканала на Youtube, сообщает «Интерфакс».

«Руководством телеканала "Царьград" принято решение отказаться от каких-либо переговоров с представителями компании Google по поводу мирового решения судебного спора», — приводит агентство выдержку из заявления компании. В нем также говорится, что в случае, если компания по-прежнему хочет работать в России, придется «либо исполнить законы нашей страны и разблокировать канал "Царьград-ТВ", либо заплатить гигантский штраф».

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривающий апелляцию Google на решение суда первой инстанции по иску «Царьграда», удовлетворил ходатайство интернет-компании об отложении рассмотрения дела для «мирного урегулирования спора» и перенес его рассмотрение на 16 августа.

«Все это время телеканал "Царьград" предлагал Google исполнить решение первичного суда, не дожидаясь, когда решение вступит в силу и придется платить штраф. Но переговоры под надуманными предлогами со стороны юристов интернет-гиганта затягивались. Представители Google вместо конструктивного разговора постоянно выдвигали разного рода переговорные условия, которые якобы могли позволить перейти к решению сути вопроса. В итоге создалось ощущение, что Google специально затягивает любой переговорный процесс и волокитит», — говорится в заявлении.

Ранее по теме: Google предложил «Царьграду» пойти на мировую

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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