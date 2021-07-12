Google предложил «Царьграду» пойти на мировую

«Царьград ТВ» был основан в 2015 г., он позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». Его аккаунт в Youtube был заблокирован видеосервисом в июле 2020 г. В уведомлении о блокировке говорилось, что аккаунт отключен и не может быть восстановлен. В Google тогда объяснили блокировку тем, что учетная запись нарушает законодательство о санкциях. Владелец телеканала Константин Малофеев с 2014 г. находится в санкционных списках США и ЕС. Сейчас на Youtube есть другой канал «Царьграда», который был зарегистрирован после блокировки предыдущего — 9 октября 2020 г. По данным видеосервиса, видео на канале собрали 44,9 млн просмотров.