Google предложил «Царьграду» пойти на мировую

Google предложил «Царьграду» пойти на мировуюРанее суд удовлетворил иск телеканала к интернет-компании из-за блокировки Youtube-канала
Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривающий апелляцию Google на решение суда первой инстанции по иску «Царьграда», удовлетворил ходатайство интернет-компании об отложении рассмотрения дела для «мирного урегулирования спора» и перенес его рассмотрение на 16 августа, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы владельца телеканала. Копия ходатайства есть в распоряжении «Ведомостей», Магоня подтвердил ее подлинность.
В документе говорится, что спор может быть завершен мирным путем, но сторонам необходимо время для выработки позиций по всем моментам и выхода на «исполнимые договоренности». При этом Google отмечает, что подача ходатайства «не является признанием юрисдикции российских судов на рассмотрение спора» и что «американский ответчик оставляет за собой право возражать против признания и приведения в исполнение судебных актов российских судов».
В Google отказались от комментариев.
В апреле 2021 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьград медиа» к трем юридическим лицам, входящим в группу Google: российскому ООО «Гугл», ирландскому Google Ireland и американскому Google. Суд признал блокировку Yotube-канала «Царьграда» и расторжение договора на монетизацию канала неправомерными. Магоня тогда пояснял, что в случае неисполнения компанией Google решения суда после его вступления в законную силу с американской компании будет взиматься неустойка в размере 100 000 руб. в день.
Магоня говорит, что в конце апреля «Царьград» направил в Google письмо с предложением подготовиться к исполнению судебного решения (копия есть у «Ведомостей»). В письме, в частности, говорилось, что «Царьград» ожидает от Google полного возобновления доступа к своему аккаунту «с восстановлением всех аналитических показателей к состоянию, существовавшему до блокировки».
Иск «Царьграда» к Google стал первым делом против глобальных цифровых гигантов, в котором российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями, отметил Магоня. Суд вынес решение на основании новой нормы, вступившей в силу в июне 2020 г., — ст. 248.1 АПК РФ. Эта статья установила исключительную компетенцию арбитражных судов в России по спорам с участием лиц, находящихся под санкциями.
«Царьград ТВ» был основан в 2015 г., он позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». Его аккаунт в Youtube был заблокирован видеосервисом в июле 2020 г. В уведомлении о блокировке говорилось, что аккаунт отключен и не может быть восстановлен. В Google тогда объяснили блокировку тем, что учетная запись нарушает законодательство о санкциях. Владелец телеканала Константин Малофеев с 2014 г. находится в санкционных списках США и ЕС. Сейчас на Youtube есть другой канал «Царьграда», который был зарегистрирован после блокировки предыдущего — 9 октября 2020 г. По данным видеосервиса, видео на канале собрали 44,9 млн просмотров.